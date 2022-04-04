شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: 5 نصائح من ميتا لأصحاب الأعمال الصغيرة والمتوسطة خلال شهر رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هل تعلم أن ملياري شخص تقريبًا يشهدون رمضان في جميع أنحاء العالم؟ في حين أن هذا الوقت يتميز بأنه وقت للتدبر والتأمل، فهو أيضًا وقت لتجهيز المنزل وتبادل الهدايا مع الأحباء ومشاركة الوجبات اللذيذة التي تدخل البهجة على القلوب.

ولهذا فإن شراء الهدايا والتسوق يمثلان جزءًا كبيرًا من الموسم الرمضاني، إليك فيما يلي 5 خطوات يمكنك اتباعها للمساعدة في إبراز نشاطك التجاري في أثناء هذا الوقت الزاخر بالأنشطة، حيث يستعد الأفراد في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية لاستقبال الشهر الكريم.

ابدأ بكسب القلوب والعقول… ما الذي يهتم به المستهلكون؟

نريد أن يحقق نشاطك التجاري نجاحًا في هذا الوقت من العام، لذا نشارك معك أفضل الرؤى المتاحة في مركز رمضان الذي نوفره كهدية لك.

سيساعدك هذا المورد الهام في استكشاف وسائل مبتكرة للتواصل مع العملاء الجدد، والوصول إلى ما يمثل أهمية كبرى بالنسبة لهم.

تعزيز المصداقية من خلال التعاون مع صناع المحتوى

هل تعلم أن حوالي 34% من الأشخاص الذين يرون محتوى قام بنشره صناع محتوى يتمتعون بخلفيات متنوعة يقولون إنهم يكتشفون علامات تجارية جديدة نتيجة لذلك؟ إن إحدى الطرق الأكثر فعالية وأصالة التي يمكن الاستعانة بها في تواصل نشاط تجاري مع جمهور أكثر تنوعًا هي العمل مع صناع المحتوى للمساعدة في إضفاء المصداقية على رسالتك.

إنشاء محتوى جذاب باستخدام مقاطع Reels

تعد مقاطع Reels من إنستجرام وفيسبوك أسرع أشكال المحتوى انتشارًا على الإطلاق، وتقدم فرصًا للأنشطة التجارية التي تسعى إلى الوصول إلى جمهور أكبر.

في رمضان هذا العام، جرب استخدام مقاطع Reels لمشاركة معلومات حول منتجاتك والتي قد لا يدرك الأشخاص أنهم بحاجة إليها، أو مشاركة مشاهد من وراء الكواليس توضح كيفية إعداد منتجاتك، حيث يساعد ذلك في ترويج نشاطك التجاري.

نصائح وحيل احترافية لتحسين مقاطع Reels: استخدم نصًا محددًا بوقت للمساعدة في سرد القصص على Reels، واستخدم شاشة خضراء لإظهار علامتك التجارية أو منتجك كخلفية، وأضف تأثيرات الواقع المعزز لإضفاء المزيد من المرح والجاذبية على مقاطع Reels الخاصة بك.

غزو الأسواق العالمية

يمثل شهر رمضان مناسبة عالمية يحتفل بها ربع سكان الكرة الأرضية، وتوجد العديد من الفرص الجديدة العابرة للحدود، قد يكون هذا هو الوقت المثالي للبدء في التفكير في طرق لمساعدة منتجاتك على الوصول إلى المزيد من الأشخاص في أماكن أكثر.

إن حل تحسين اللغة الديناميكية الذي تقدمه ميتا Meta يمكن أن يساعد الأنشطة التجارية في إنشاء إعلان واحد يظهر بما يصل إلى 49 لغة كي تتمكن من عرض إعلاناتك باللغة المناسبة للشخص المناسب.

دعم مجتمعك بتقديم العطاء في مبادرة "رمضان الخير"

استلهامًا لروح الشهر الكريم، يمكنك التفكير في التعاون مع عملائك لدعم المجتمعات المحلية المحتاجة، سواء كنت تريد التبرع بجزء من عائدات المبيعات التي تتم من خلال متاجر فيسبوك أو إنستجرام، أو تريد بدء محادثة حول قضية مع عملائك عبر Messenger أو واتساب، ستجد كل الطرق والوسائل التي تتيح لك الظهور في حملة شهر الخير وإقامة علاقة هادفة مع عملائك.