علوم وتكنولوجيا

تكنولوجيا: وكالة ناسا تستعد لإطلاق السياحة الفضائية إلى محطة الفضاء الدولية لأول مرة

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القاهرة - سامية سيد - ناسا على وشك الشروع في أول مهمة للسياحة الفضائية إلى محطة الفضاء الدولية (ISS)، ويمكنك مشاهدة الحدث بأكمله فور حدوثه، وفقا لتقرير digitaltrend.

وتنظمها شركة Axiom Space ومقرها تكساس وباستخدام أجهزة SpaceX، وستنطلق المهمة التي تستغرق 10 أيام من مركز كينيدي للفضاء في فلوريدا فى وقت الغداء الأربعاء المقبل 6 أبريل.

ويتألف الطاقم من المستثمر الكندى وفاعل الخير مارك باثى، ورجل الأعمال الأمريكى لارى كونور، والطيار السابق في سلاح الجو الإسرائيلي إيتان ستيب، إلى جانب قائد المهمة ورائد الفضاء السابق في ناسا مايكل لوبيز أليجريا.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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