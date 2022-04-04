الأرصاد: طقس اليوم حار نهارا مائل للبرودة ليلا

الشارقة - اميمة ياسر - يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن تكون اليوم الاثنين، حالة الطقس نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء مائل للحرارة على السواحل الشمالية شديد الحرارة على جنوب البلاد ، مائل للبرودة ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة وشمال الصعيد، نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية.

وبالنسبة لحالة البحرالأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى 2.25 متر والرياح السطحية شمالية غربية إلى شمالية شرقية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر

العظمى الصغرى

القاهرة 32 18

الاسكندرية 30 15

وادى النطرون 29 16

طنطا 31 16

شبين الكوم 31 17

دمنهور 28 17

بلطيم 25 16

مطروح 23 16

السلوم 30 15

سيوة 33 17

بورسعيد 27 15

دمياط 27 15

الزقازيق 33 17

المنصورة 32 17

الإسماعيلية 33 16

السويس 34 16

العريش 28 14

رفح 23 15

رأس سدر 34 17

نخل 33 12

نويبع 34 16

طابا 30 17

كاترين 29 12

الطور 32 16

شرم الشيخ 33 24

الغردقة 34 23

مرسى علم 33 22

الفيوم 38 17

بنى سويف 38 17

المنيا 37 15

أسيوط 37 18

سوهاج 39 19

قنا 39 19

الأقصر 40 20

أسوان 41 21

إدفو 41 20

أبوسمبل 40 20

الوادى الجديد 39 22

شلاتين 32 19

أبو رماد 33 18

حلايب 32 17

رأس حدربة 31 18