شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ناسا تنظف اختبار نظام الإطلاق الفضائى بسبب مشكلة فى المروحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كان على وكالة ناسا أن تنظف بروفة الصاروخ القمري الضخم ونظام الإطلاق الفضائي (SLS)، وتم إلغاء الاختبار، الذى كان من المقرر إجراؤه في نهاية هذا الأسبوع ويتضمن ملء الصاروخ بالوقود والعد التنازلي كما لو كان للإطلاق أمس الأحد، وفقا لتقرير digitaltrend.

وكتبت ناسا فى تحديث موجز: "قررت الفرق تنظيف عمليات الخزان من أجل البروفة بسبب فقدان القدرة على الضغط على قاذفة الأجهزة المحمولة، وهناك حاجة إلى المراوح لتوفير ضغط إيجابي على المناطق المغلقة داخل منصة الإطلاق المتنقلة وإبعاد الغازات الخطرة، ولا يستطيع الفنيون المضي قدمًا بأمان في تحميل الوقود الدافع في المرحلة الأساسية للصاروخ ومرحلة الدفع المبردة المؤقتة بدون هذه القدرة.

وحقق المهندسون في المشكلة وقرروا أن مشكلة المعجبين هي المشكلة الوحيدة، وفقًا لموقع space.com، ويتم التحقق من كل شىء آخر كما هو متوقع لذلك سيتحرك الفريق بسرعة لتزويد الصاروخ بالوقود مرة أخرى اليوم الاثنين، 4 أبريل.

وكان الاختبار في نهاية هذا الأسبوع متأخراً عن موعده بسبب التأخيرات الناجمة عن الطقس فى وقت سابق من اليوم، وأعلنت وكالة ناسا أن هناك أربع ضربات صاعقة أصابت أبراج الإنارة في منصة الإطلاق.

وأكدت الوكالة أن "الضربات الثلاثة الأولى كانت منخفضة الشدة للبرج الثاني وتستمر في مراجعة البيانات من الضربة الرابعة، والتى كانت أعلى كثافة على البرج الأول، كما تم تشغيل كل من المرحلة الأساسية لصاروخ SLS ومركبة Orion الفضائية في ذلك الوقت، ولكن لم يكن هناك قلق بشأن الأضرار التي لحقت بهما، وتم تصميم أبراج البرق لتوجيه ضربات الصواعق بعيدًا في هذه الحالة فقط، ولا يُعتقد أن مشكلة المروحة مرتبطة بضربات الصواعق.