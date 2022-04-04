شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: اعرف كيفية استخدام التعليقات التلقائية على تويتر للتغريدات الصوتية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدخل تويتر ميزة تضيف تسميات توضيحية للتغريدات الصوتية، ما يعني أن المستخدمين سيتمكنون من إضافة تسميات توضيحية إلى تغريداتهم الصوتية، التغريدات الصوتية هي طريقة إبداعية للتعبير عن المستخدمين على منصة التدوين المصغّر التي من شأنها أن تحد من الأشخاص إلى 280 حرفًا فقط.

تساعد هذه الميزة مستخدمي Twitter على مشاركة المزيد من المشاعر مع تغريداتهم، مقارنة بالنص العادي المعتاد.

كما أنه يساعد المستخدمين المعاقين بصريًا، أو أي شخص يفضل التحدث على الكتابة، على التعبير عن أنفسهم بطريقة غير جراحية.

كيفية استخدام التغريد الصوتي على تويتر؟

لبدء تشغيل التسميات التوضيحية، انقر فوق الرمز "CC" في الزاوية اليمنى من نافذة التغريدات الصوتية.

وأيضًا سيتمكن من الاستفادة من هذه الميزة فقط التغريدات الصوتية الجديدة. يمكن للمستخدمين أيضًا إرفاق تغريدات صوتية بالنص العادي إما لإضافة المزيد من السياق أو لكي يستمع المعاقون بصريًا إلى تغريدتك بوضوح.

كيف تستمع إلى أي تغريدة صوتية؟

يمكن للمستخدمين الوصول إلى التغريدات الصوتية واكتشافها بسهولة حيث ستظهر على شكل مقاطع صوتية. ستُظهر التغريدة الصوتية أيضًا الشخص الأكثر مشاركة في الخلفية مما يجعل فتحها أو النقر عليها واضحًا. بمجرد النقر على زر التشغيل ، سيتم تشغيل التغريدة.

وحاليًا الميزة متاحة فقط على نظام iOS ، بينما تخطط المنصة لتوسيع الخدمة إلى مستخدمين آخرين.

وبحسب ما ورد قدم Twitter الميزة الجديدة العام الماضي ، لكنه الآن يطلقها للجميع. بعد إطلاقها ، تم انتقاد الميزة لعدم وجود تسميات توضيحية، ومع ذلك فقد تضمنت منصة التواصل الاجتماعي الآن تسميات توضيحية في التغريدات الصوتية.

لذلك عندما يقوم المستخدمون بتغريد صوتي الآن، سيتم إنشاء التسميات التوضيحية تلقائيًا باللغات الداعمة بما في ذلك الإنجليزية واليابانية والإسبانية والبرتغالية والتركية والعربية والهندية والفرنسية والإندونيسية والكورية والإيطالية.

قال جوربريت كور، رئيس تسهيل الوصول العالمي على تويتر في بيان بوقت سابق: "كجزء من عملنا المستمر لجعل تويتر في متناول الجميع، فإننا نطرح تسميات توضيحية تلقائية للتغريدات الصوتية على iOS".

ذكر كور كذلك أن هذه الميزة الجديدة لن تكون مثالية في البداية لأنها فكرة جديدة للشركة لتوسيع وتعزيز إمكانية الوصول في جميع أنحاء العالم، وأضافت أنهم يتطلعون إلى إنشاء خدمة شاملة بحق للناس.