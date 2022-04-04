ميزة جديدة في Android 13 قد تقضي على شرائح SIM الحقيقية

شرائح SIM هي جزء أساسي من استعمالنا لهواتفنا، لكن يبدو ان جوجل تنوي البدأ في تغيير ذلك بميزة جديدة قادمة في نظام Android 13، وجود شريحة الهاتف المحمول أمر اعتدنا على وجوده منذ ان بدأت الهواتف المحمولة في التواجد، شريحة الهواتف المحمولة تُعتبر هي القلب النابض لأجهزتنا؛ فأنت تشتري الهاتف لتستعمله في الاتصالات وهي السبيل الأول لإتصالاتك، حتى تشغيل التطبيقات يحتاج لرقم هاتفك المحمول، اعني في النهاية انت تستعين بوجود الشريحة في كل شيء واعتقد انك تقرأ هذا المقال الآن وتحاول ان تتخيل هاتفك بدون شريحة لكنك لا تستطيع تخيل ذلك، في Android 13 قد تبدأ جوجل بالتجهيز لعصر ما بعد الـ SIM، عصر الـeSIM، لنتحدث قليلًا عن هذا.

Android 13 يبدأ عصر ما بعد شرائح SIM

العديد من الهواتف الآن تحمل بداخلها شرائح هواتف الكترونية تُسمى بالـeSIM وهي تعتبر بديل جيد عن شرائح SIM الحقيقية حيث انك يمكنك تفعيلها على شبكتك برقم هاتفك بسهولة، طبعًا هذا ان كانت شركة الاتصالات الخاصة بك داعمة للشرائح الإلكترونية، فكرة الـeSIM ممتازة جدًا لكن حتى هذا اليوم لم تدعم الشريحة داخل الهاتف غير رقم واحد فقط مدمج عليها، جوجل تقدم ما يُسمى Multiple Enabled profile التي تتيح لك ربط حسابين بشريحة eSIM واحدة، شريحة واحدة ستحمل رقمين مختلفين في نفس الوقت.

ما يجعل هذه الميزة أمرًا كبيرًا هي انها تنطبق على مستوى الـSoftware لا الـHardware، مما يعني أنها لا تحتاج الى أجهزة بـeSIM جديدة او مخصصة، الشرائح بالفعل تحمل مساحة لوضع أكثر من حساب عليها لكن حتى الآن السوفتوير مقيد بتفعيل رقم واحد فقط بينما الـAPI الخاص بجوجل سيستح بتفعيل أكثر من رقم -رقمين تحديدًا- مما يتيح لك امتلاك رقمين على هاتفك بسهولة، حتى الآن امتلاك رقمين على هاتفك يتم على طريق من اثنين، ان يكون هاتفك داعمًا لشريحتي SIM حقيقيتين، او شريحة واحدة مع eSIM واحدة، مع تطور جوجل وهذه الميزة في Android 13 يمكن ان نجد هواتف بدون شرائح SIM تمامًا، هو ما يبدو انه المستقبل المُنتظر.

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