شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بالخطوات.. تعرف على كيفية التحقق من صحة بطارية هاتفك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - إذا كنت تشك في أن هاتفك يستمر لساعات أقل لكل عملية شحن كاملة، فلن يكون هذا التطبيق دائمًا مسببًا للخطأ. اعتمادًا على عمر الجهاز وكيفية استخدامه، قد تكون بطارية هاتفك قد عانت بمرور الوقت.

هناك طريقة للتحقق من صحة البطارية لمعرفة كيفية عملها وما إذا كانت تحتاج إلى استبدال.

للأسف لا توجد قائمة محددة لصحة البطارية على نظام Android تشير إلى مقدار استنفاد البطارية.

يمكنك الانتقال إلى الإعدادات ثم البطارية للتحقق من درجة حرارة البطارية / الهاتف للتأكد من أن كل شيء طبيعي. النطاق المثالي هو 0-35 درجة مئوية.

قد يكون هذا ضمن قائمة مختلفة على أجهزة مختلفة، أو قد لا يكون موجودًا على الإطلاق. في هذه الحالة استخدم أحد التطبيقات التي سنتحدث عنها.

للتحقق من صحة البطارية سيتعين عليك الاعتماد على تطبيقات مثل Ampere و CPU-Z، لكن كلاهما له تصنيفات عامة مثل "جيد" و "سيئ".

بدلاً من ذلك يمكنك تنزيل AccuBattery ، والذي سيقيس صحة البطارية خلال جلسات شحن متعددة، عليك أن تضع في اعتبارك أن هذا رقم تقديري ، وقد يتغير بمرور الوقت.

iOS

على أجهزة iPhone من الأسهل قليلاً التحقق من صحة البطارية ، لأن Apple توفر مؤشرًا رقميًا مفيدًا لفهم الأشياء.

إليك كيفية التحقق من ذلك:

اذهب للاعدادات.

قم بالتمرير لأسفل إلى قسم البطارية.

اضغط على صحة البطارية.

سترى رقم النسبة المئوية بجوار تسمية السعة القصوى. يشير هذا إلى مدى تدهور بطاريتك على مدار عمرها. عند شراء iPhone جديد ، يجب أن تكون النسبة 100٪.

إذا كانت صحة بطارية هاتفك أقل من 80٪، فقد تواجه مشكلات في الأداء ووقت استخدام أقل بعد عملية شحن واحدة.

قد تضطر إلى قضاء ساعات أقل على Candy Crush ومقاطع فيديو YouTube لتستمر طوال اليوم. بناءً على صحة البطارية وتجربتك اليومية ، قد تحتاج إلى استبدال البطارية أو تغيير جهازك تمامًا.