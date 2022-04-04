شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تطبيق تويتر على أندرويد يحصل أخيرا على اختيار نص .. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تخلف تطبيق Android على Twitter عن نظيره الذى يعمل بنظام iOS لسنوات ، ولكن على الأقل بطريقة واحدة ، ويمكن أن يكون العميلان قريبًا على قدم المساواة، وفقا لتقرير engadged .

وقالت جين مانشون وونغ ، المعروفة بتطبيقات الهندسة العكسية للعثور على ميزات جديدة قبل إصدارها ، إن الشركة تعمل على السماح لمستخدمي Android بتحديد النص بحرية في التغريدات، وهذا شيء سمح لك عميل iOS في Twitter بفعله لفترة من الوقت.

أدى الاكتشاف في البداية إلى بعض الارتباك بين مستخدمي Android لأن عددًا قليلاً من الأجهزة تسمح لك بالفعل بالقيام بذلك. ويقول انجادجيد ، لقد تواصلنا مع Twitter لمعرفة متى تخطط الشركة لطرح الميزة لمستخدمي Android، من الغريب أن Twitter استغرق وقتًا طويلاً لإضافة شيء بسيط للغاية ، ولكن الآن بعد أن أصبح في طريقه ، فمن المؤكد أن مستخدمي Android سيقدرونه.