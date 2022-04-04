شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: دراسة تكتشف سرعتين للصوت على سطح المريخ.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف العلماء عن أن هناك سرعتين للصوت على سطح المريخ، واحدة للضوضاء عالية النبرة مثل انطلاق الليزر والأخرى للترددات المنخفضة مثل أزيز دوار المروحية، وتم الحصول على أول تسجيلات صوتية على الكوكب الأحمر بواسطة مركبة المثابرة التابعة لوكالة ناسا بعد هبوطها في فبراير من العام الماضي ونشر اثنين من الميكروفونات الخاصة بها.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، قدم الخبراء الآن تحليلهم الأول لخمس ساعات من الصوت التقطته المركبة الجوالة، والتي كشفت عن كوكب هادئ به هبوب رياح عرضية حيث يكون لسرعتين مختلفتين من الصوت تأثير متأخر غريب على السمع.

التقط الصوت أيضًا اضطرابًا لم يكن معروفًا من قبل على سطح المريخ، وفقًا لسيلفستر موريس، المدير العلمي المشارك لـ SuperCam المثبتة على سارية العربة الجوالة التي تحتوي على الميكروفون الرئيسي.

كما استمع الفريق الدولي إلى رحلات مروحية Ingenuity الصغيرة، التي تم نقلها إلى المريخ على بطن المثابرة، وسمعوا أصوات صخور المسبار بالليزر لدراسة تركيبها الكيميائي.

وأكدت الدراسة لأول مرة أن سرعة الصوت تكون أبطأ على سطح المريخ، حيث تسافر بسرعة 787 قدمًا في الثانية (240 مترًا في الثانية) ، مقارنةً بمسافة 1115 قدمًا في الثانية (340 مترًا في الثانية).

كان هذا متوقعًا لأن الغلاف الجوي للمريخ يحتوي على 95% من ثاني أكسيد الكربون مقارنة بـ 0.04% للأرض، وهو أرق بحوالي 100 مرة، ما يجعل الصوت أضعف بمقدار 20 ديسيبل.

لكن العلماء فوجئوا عندما أخذ الصوت الصادر عن الليزر 250 مترا في الثانية أى 10 أمتار أسرع مما كان متوقعًا.