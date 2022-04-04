شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيفية تمييز الرسائل المهمة بنجمة في تطبيق Google Messages والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - على مر السنين ، قدمت جوجل بعض الميزات المثيرة للاهتمام في تطبيق المراسلة الافتراضي - Google Messages، وفي العام الماضي ، طرح عملاق التكنولوجيا ميزة لتطبيق الرسائل التي مكنت المستخدمين من تتبع رسائلهم المهمة.

وقد قدمت جوجل ميزة تسمى Star Messages التي تسمح للمستخدمين بفصل رسائلهم المهمة عن جميع المحادثات، لذلك ، إذا كنت تريد أيضًا الاحتفاظ بمحادثاتك المهمة في متناول اليد ، فاستخدم ميزة Star Messages الموجودة في تطبيق Google Messages، إليك كيفية القيام بذلك.



كيفية تمييز الرسائل بنجمة كيفية تمييز الرسائل بنجمة 1. افتح تطبيق الرسائل على هاتفك الذكي.

2. افتح المحادثة التي تريد تمييز رسالة بنجمة فيها.

3. الآن اضغط مع الاستمرار على الرسالة التي تريد تمييزها بنجمة.

4. في الجزء العلوي ، اضغط على نجمة.

كيفية البحث عن الرسائل المميزة بنجمة يمكنك أيضًا العثور بسهولة على رسائلك المميزة بنجمة في التطبيق، اتبع الخطوات المذكورة أدناه للعثور على الرسائل المميزة بنجمة. للعثور على الرسائل المميزة بنجمة عبر محادثاتك ، في سجل المحادثة ، حدد خيارًا:

1. اضغط على البحث في المحادثات والمميزة بنجمة.

2. اضغط على المزيد من الخيارات ثم مميز بنجمة.