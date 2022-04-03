شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: 6 مميزات جديدة حصل عليها تطبيق واتس آب .. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن واتس آب عن مجموعة من الميزات الجديدة للرسائل الصوتية، حيث تدعي المنصة المملوكة لشركة فيس بوك أن هذه الميزات الجديدة ستجعل من السهل على المستخدمين التواصل مع أصدقائهم وعائلاتهم.

وكان بعضها متاحًا بالفعل لمختبري الإصدارات التجريبية على منصات Android و iOS، وأعلن مارك زوكربيرج ، الرئيس التنفيذي لشركة فيس بوك ، عن الميزات الست الجديدة في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، والتى تضم كلا من





- إمكانية إيقاف تسجيل الرسائل الصوتية بشكل مؤقت واستكمالهيمكن لمستخدمي واتس آب الآن إيقاف الرسائل الصوتية مؤقتًا واستئنافها أثناء تسجيلها. سيتمكن المستخدمون من رؤية خيار إيقاف مؤقت جديد عندما يبدأون في تسجيل رسالة صوتية في وضع السماعة غير اليدوية. حتى الآن ، كان على المستخدمين إعادة تسجيل رسالة صوتية في حالة حدوث أي انقطاع. ستكون الميزة مفيدة أيضًا أثناء تسجيل الرسائل الصوتية الطويلة.





- تشغيل الرسائل الصوتية خارج الدردشةيمكن لمستخدمي واتس آب الآن الاستماع إلى ملاحظة صوتية حتى بعد مغادرة المحادثة أو أثناء استخدام تطبيق آخر، وتساعد هذه الميزة في توفير الوقت حيث يمكن للمستخدمين الرد في دردشة أخرى أثناء الاستماع إلى الملاحظات الصوتية، وقبل الميزة ، كان على المستخدمين البقاء في الدردشة للاستماع إلى الملاحظة الصوتية المستلمة.

-تصميم الرسائل الصوتية في شكل إيموجي سيتمكن مستخدمو واتس آب الآن من رؤية تمثيل مرئي لصوت الرسالة الصوتية، وفقًا للشركة ، سيساعد التصميم المستخدمين على متابعة التسجيل، قدم واتس آب تصميمًا موجيًا مشابهًا للمكالمات الصوتية أيضًا.





الاستماع إلى تسجيل الرسائل الصوتية قبل إرسالهايمكن لمستخدمي واتس آب الآن الاستماع إلى رسائلهم الصوتية المسجلة قبل إرسالها، وحتى الآن ، لم يكن لدى المستخدمين سوى خيار تسجيل الرسالة الصوتية وإرسالها مباشرةً دون سماعها أولاً، وستعمل الميزة جنبًا إلى جنب مع ميزة الإيقاف المؤقت والاستئناف الجديدة لتسجيل الرسائل الصوتية.





استئناف الرسالة الصوتية من حيث تركتلا يحتاج مستخدمو واتس آب إلى الاستماع إلى رسالة صوتية دفعة واحدة الآن. يمكنهم إيقاف رسالة صوتية مؤقتًا واستئناف الاستماع من حيث غادروا. ستكون هذه الميزة مفيدة للاستماع إلى رسائل صوتية أطول.





تشغيل سريع للرسائل الصوتيةيوفر واتس آب الآن للمستخدمين خيار تشغيل الرسائل الصوتية بسرعة 1.5x أو 2x والاستماع إليها بشكل أسرع، ويمكن الآن رؤية زر سرعة 1x جديد بالقرب من مشغل الرسائل الصوتية، ويمكنك النقر فوق الزر الجديد لتغيير سرعة تشغيل أي رسالة صوتية.