شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: رصد كوكب مماثل تقريبًا للمشترى يدور حول نجم على بعد 17000 سنة ضوئية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف العلماء، أن كوكبًا مطابقًا تقريبًا للمشترى يدور حول نجم على بعد 17000 سنة ضوئية من الأرض بواسطة تلسكوب كبلر التابع لناسا، فيعد K2-2016-BLG-0005Lb مماثل للمشتري من حيث كتلته وبعده عن نجمه.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، قال علماء الفلك في مانشستر، "يبعد K2-2016-BLG-0005Lb حوالي 420 مليون ميل عن نجمه، بينما يبعد كوكب المشتري 462 مليون ميل عن شمسنا".

كما أنه في الوقت نفسه، تبلغ كتلة K2-2016-BLG-0005Lb 1.1 ضعف كتلة كوكب المشتري، بينما تبلغ كتلة النجم الذي يدور حوله حوالي 60% من كتلة شمسنا.

ويقع الكوكب ونجمه في كوكبة القوس، التي تغطي منطقة حول مركز المجرة، وهى مركز دوران مجرتنا درب التبانة.

أجرى فريق دولي من علماء الفيزياء الفلكية، بقيادة مركز جودريل بنك التابع لجامعة مانشستر، دراسة تصف الاكتشاف، حيث قال الدكتور إيمون كيرينز: "إن رؤية هذا الأمر يتطلب محاذاة مثالية تقريبًا بين النظام الكوكبي الأمامي ونجم الخلفية".

وأضاف الباحث، "أنه في الأساس التوأم المتطابق للمشتري من حيث كتلته وموقعه من الشمس، والتي تمثل حوالي 60% من كتلة شمسنا".

كما أنه تمامًا مثل كوكب المشتري، يُعتقد أن K2-2016-BLG-0005Lb غازي وليس صخريًا، لا يعرف فريق البحث ما إذا كان هناك المزيد من الكواكب في هذا النظام الشمسي، بخلاف K2-2016-BLG-0005Lb.