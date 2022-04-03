شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعطل خدمات "فيس بوك" وماسنجر وانستجرام لدى بعض المستخدمين.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اشتكى عدد من مستخدمى موقع وتطبيق فيس بوك من عدم القدرة على التعامل مع الموقع، حيث ظهرت صفحات فارغة لا تحتوى على أى تحديثات للمستخدمين، ولجأوا لمواقع التواصل الاجتماعى الأخرى من أجل التعبير عن غضبهم.

وحسب موقع DownDetector المتخصص في رصد الأعطال تضرر المستخدمين من انقطاع "فيس بوك" و"ماسنجر" و"انستجرام" عن العمل في العديد من الدول حيث انقطع فيس بوك بداية من الساعة الثامنة والربع من مساء اليوم، ولم يتضح بعد سبب هذا التعطل.