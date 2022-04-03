شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تتيح القدرة على استخدام الرموز التعبيرية فى Google Meet قريبًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ستتمكن من استخدام ردود أفعال الرموز التعبيرية في Google Meet قريبًا، وهي ميزة تأمل الشركة أن تجعل الناس يشعرون بأنهم أكثر ارتباطًا، حيث ستكون ردود أفعال الرموز التعبيرية في Meet متاحة في الأسابيع المقبلة.

وسيكون Google Meet متاحًا أيضًا مباشرةً في المستندات وجداول البيانات والعروض التقديمية لتسهيل جلسات العمل التعاونية، وسيساعد الترابط المضمن في Spaces على إبقاء المحادثات منظمة وسياقية.

وقالت Google: "تساعد Emoji فرق العمل في الاحتفال بالفوز وتقديم الدعم، ومن المهم أن يمثلوا الجميع"، وكان أحد خيارات التصميم التي تم إجراؤها نتيجة للاختبار هو "إيقاع" تفاعلات الرموز التعبيرية.

وعندما ينقر المشاركون في Meet على رمز تعبيري، فإنه يطفو على الشاشة - وعندما يقوم العديد من الأشخاص بذلك، فإنهم جميعًا يفعلون ذلك في توقيت محدد، ولقد استغرق الأمر بعض الوقت ليحدد فريق Google كيف بدا هذا التوقيت وشعرت به.

وقالت كارولين بوستما، باحثة تجربة المستخدم (UX) في Google: "الفكرة الكاملة وراء ردود أفعال الرموز التعبيرية هي تعزيز الشعور بالاتصال".

وأضافت: "ووجدنا أنه إذا كان التوقيت غير صحيح، فإن الشعور بالترابط كله يتلاشى"، وعملت كارولين وفريقها بجد للتأكد من أن اختيار الرموز التعبيرية المناسبة كان سلسًا.

وقالت كارولين: "أردنا تضمين رموز تعبيرية مفهومة عالميًا، وتعني نفس الأشياء أو أشياء متشابهة عبر الثقافات".