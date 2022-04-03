شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: نمو عائدات وحدات إنترنت الأشياء الخلوية العالمية بنسبة 58٪ خلال الربع الأخير من 021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نمت إيرادات وحدة إنترنت الأشياء الخلوية العالمية بنسبة 58% على أساس سنوي في الربع الرابع من عام 2021، واستحوذت الصين، المنطقة الرائدة في سوق وحدات إنترنت الأشياء الخلوية، على أكثر من 40 في المائة من الإيرادات.

وكشفت دراسة جديدة أن الهند كانت الأسرع نموًا (154% على أساس سنوي) في سوق وحدات إنترنت الأشياء الخلوية، وكانت 5G هي الأسرع نموًا (324٪ على أساس سنوي) تليها تقنية 4G Cat 1 (105٪ على أساس سنوي)، ووحدة إنترنت الأشياء الخلوية Global Cellular IoT من Counterpoint.

وقال كبير محللي الأبحاث سومن ماندال في بيان:"احتلت Quectel وTelit وMeiG المراكز الثلاثة الأولى في سوق وحدات إنترنت الأشياء الخلوية العالمية، حيث استحوذت على 40% من إجمالي الإيرادات في الربع الرابع من عام 2021، وفي عام 2021 ، نمت شحنات وحدات إنترنت الأشياء الخلوية العالمية وإيراداتها بنسبة 59٪ و57٪ على أساس سنوي، على التوالي".

وفي الربع الرابع من عام 2021، ساعد تركيز Telit على أمريكا اللاتينية لمساعدة العملاء على ترحيل وحدات 2G و 3 G القديمة إلى وحدات 4G Cat 1 في أن تصبح المورد الرائد للوحدات في المنطقة لاستكمال مكانتها القوية في أمريكا الشمالية.

MeiG هو لاعب صيني آخر يحرز تقدمًا مستمرًا ووصل إلى المراكز الثلاثة الأولى في وحدات إنترنت الأشياء الخلوية، سواء في الشحنات أو الإيرادات، وهي تركز أكثر على الذكاء الاصطناعي للأشياء والتطبيقات المتطورة القائمة على الوحدات النمطية الذكية مثل جهاز التوجيه / CPE وقمرة القيادة الذكية وتسجيلات الفيديو وأجهزة المساعد الرقمي الشخصي الصناعية والطائرات بدون طيار وAR / VR.

ودخلت MeiG التطبيقات ذات الحد الأدنى في عام 2021، ومن اللاعبين الرئيسيين الآخرين كل من تاليس، رولينج وايرلس، صن سي، فيبوكوم وسييرا وايرلس، ومن بين أفضل 10 لاعبين، تركز Rolling Wireless و LG على قطاع السيارات فقط.