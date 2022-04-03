ارتفاع قياسي في مبيعات شركة تسلا

كتبت أسماء لمنور في الأحد 3 أبريل 2022 07:16 مساءً - منذ 38 دقيقة

سجّلت مبيعات شركة تسلا للسيارات الكهربائية ارتفاعًا فاق التوقّعات. اذ سلّمت الشركة عددًا قياسيًا من السيارات بلغ 310.048 سيارة بمختلف أنحاء العالم، في الربع الأول من 2022، بزيادة 68% على أساس سنوي.

وارتفعت مبيعات شركة السيارات الكهربائية، أكثر من التوقعات البالغة 308.836 سيارة، مدفوعة بزيادة الإنتاج في مصنعها في مدينة شنغهاي الصينية، الذي توقف العمل به منذ أيام بعد فترة إغلاق المدينة لمكافحة ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كوفيد-19.

الرئيس التنفيذي لشركة تسلا، إيلون ماسك قال في تغريدة، “كان هذا ربعًا صعبًا بشكل استثنائي بسبب انقطاعات في سلسلة التوريد وسياسة الصين “صفر كوفيد”. أنقذ العمل المتميز لفريق “تسلا” والموردين الرئيسيين الوضع”.

وتوقف الإنتاج في مصنع شنغهاي، والذي ينتج سيارات للسوق الصيني وهو أيضًا مركز تصدير مهم، منذ 28 آذار، حيث أطلقت الحكومة إغلاقًا على مرحلتين بدأ في المناطق الواقعة شرق نهر هوانغبو بالمدينة وهو المكان الذي يقع به مصنع تسلا.

الإنتاج في المصنع، توقّف مدة 7 أيام، بسبب عمليات الإغلاق، وهي أطول فترات التوقف منذ أن بدأ المصنع الإنتاج في أواخر عام 2019.

كانت تسلا تأمل في الأصل في وقف العمليات لمدة 4 أيام فقط، لكنها ألغت خطط الإنتاج ليومي الجمعة والسبت بعد أن وسعت السلطات القيود المشددة على الحركة في النصف الشرقي من المدينة، وحاليًا تخضع جميع مناطق شنغهاي للإغلاقز

ويعتبر مصنع شنغهاي من أهم مصانع تسلا، بما أن الصين هي ثاني أكبر سوق للشركة وأن سيارات هذا المصنع يتم تصديرها إلى أوروبا وأماكن أخرى في آسيا.

وتصنع تسلا 6000 سيارة موديل 3 و10000 موديل Y أسبوعيا في مصنعها في شنغهاي، وسلمت 56515 سيارة من المصنع في شباط وحده مع 23200 للسوق المحلية و33315 للتصدير، بحسب ما ذكرته جمعية China Passenger Car Association في وقت سابق من هذا الشهر.

وأوضحت الشركة مؤخرًا، إنها تبذل جهدها لضمان استمرار الإنتاج في المصنع، بينما “تتعاون مع طلب الحكومة لإجراء اختبارات PCR للحد من تفشي كوفيد-19”.

كما بلغت ثروة ماسك 287.6 مليار دولار في 3 نيسان، وفقًا لتقديرات فوربس.