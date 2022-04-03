إصدار “آي.أو. إس” الجديد يحلّ مشكلة استنزاف البطارية

كتبت أسماء لمنور في الأحد 3 أبريل 2022 07:16 مساءً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 3 - أبريل - 2022 5:54 مساءً

أطلقت “أبل” قبل أيام قليلة الإصدار الجديد من نظام تشغيل الأجهزة الذكية آي.أو. إس ويحمل اسم آي.أو. إس 14.4.1

هذا الاصدار يأتي بعد أسابيع قليلة من طرح شركة الإلكترونيات الأميركية العملاقة “أبل”الإصدار السابق آي.أو. إس 15.4.

واشارت المعلومات الى أن الإصدار الجديد يعمل على حل المشكلة التي تؤدي إلى استنزاف البطارية في بعض هواتف آيفون التي ثبتت الإصدار السابق آي.أو. إس 15.4.

ولفت موقع “سي نت دوت كوم” المتخصص في موضوعات التكنولوجيا إلى أن بعض مستخدمي هواتف آيفون التي تنتجها آبل كتبوا على موقع التواصل الاجتماعي تويتر شكاوى من استنزاف بطارية الجهاز بعد تثبيت الإصدار آي.أو. إس 15.4.

وردّت إدارة الدعم الفني في شركة أبل على شكاوى العملاء عبر موقع تويتر أيضا، وقالت إنه طبيعي بالنسبة لبعض التطبيقات والخصائص أن يتم تعديلها خلال فترة تصل إلى “48 ساعة بعد تحديث نظام التشغيل”.

بالاضافة الى ذلك، يصلح الإصدار الحديث الخطأ الذي يسبب عدم استجابة بعض أجهزة برايل عند تصفح النص أو ظهور رسالة تحذير، كما انه يصلح خطأ يجعل بعض أجهزة الاستماع في آيفون تفقد الاتصال مع بعض التطبيقات الخارجية.

وكانت آبل قد طرحت الإصدار آي.أو.إس 15.4 يوم 15 آذار الماضي. ويتضمن التحديث الأخير القدرة على استخدام خاصية التعرف على ملامح الوجه لفتح الهاتف حتى مع ارتداء المستخدم للكمامة، إلى جانب تقنية يونيفرسال كونترول و37 رمز تعبيري جديد.