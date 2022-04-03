شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يعنى إيه خدمة "Business Essentials" الجديدة من أبل للشركات الصغيرة؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصبحت خدمة أبل Business Essentials متاحة الآن لجميع الشركات الصغيرة في الولايات المتحدة التي تجمع بين إدارة الأجهزة، ودعم أبل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، وتخزين iCloud في خطط اشتراك مرنة.

ويمكن تخصيص الخطط المرنة لدعم كل مستخدم وجهاز في مؤسسة بسعة تخزين آمنة تصل إلى 2 تيرابايت في iCloud ، بدءًا من 2.99 دولارًا أمريكيًا شهريًا بعد فترة تجريبية مجانية لمدة شهرين.

وكشفت أبل أيضًا عن خيارات AppleCare + لـ Business Essentials الجديدة التي يمكن إضافتها إلى أي خطة. تبدأ الخطط التي تتضمن AppleCare + لـ أبل Business Essentials بسعر 9.99 دولارًا أمريكيًا في الشهر.

وقالت سوزان بريسكوت نائب رئيس أبل للتسويق المؤسسي والتعليم: "تتمتع أبل بالتزام عميق يمتد لعقود من الزمن لمساعدة الشركات الصغيرة على الازدهار، بدءًا من فرق العمل المخصصة في متاجرنا إلى App Store Small Business Program ، فإن هدفنا هو مساعدة كل شركة على النمو والمنافسة والنجاح".

وبمجرد أن يقوم الموظفون بتسجيل الدخول إلى حساب العمل الخاص بهم على أجهزة iPhone أو iPad أو Mac الخاصة بهم باستخدام معرف أبل مُدار ، فسيكون بإمكانهم الوصول إلى كل ما يحتاجون إليه ليكونوا منتجين ، بما في ذلك تطبيق أبل Business Essentials الجديد ، حيث يمكنهم تنزيل تطبيقات العمل المتاحة لهم.

وقال عملاق التكنولوجيا: "يمكن إنشاء معرّفات أبل المُدارة من خلال الاتحاد مع Microsoft Azure Active Directory ، والذي سيأتي لاحقًا هذا الربيع، مع خدمات هوية Google Workspace ، مما يسمح للموظفين بتسجيل الدخول إلى أجهزتهم باستخدام اسم مستخدم وكلمة مرور عمل واحد".

وتعمل أبل Business Essentials مع الأجهزة التي توفرها الشركة والمملوكة شخصيًا، ومع ميزة تسجيل المستخدم من أبل، تظل المعلومات الشخصية للموظفين خاصة ومنفصلة بشكل مشفر عن بيانات العمل.

وبالإضافة إلى الإعداد المبسط، توفر أساسيات أبل Business حساب عمل مخصصًا على iCloud للتخزين البسيط والآمن والنسخ الاحتياطي والتعاون في الملفات والمستندات، وتشمل خدمة أبلCare + for Business Essentials الوصول على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع إلى الدعم عبر الهاتف، والتدريب لكل من مسؤولي تكنولوجيا المعلومات والموظفين، وما يصل إلى إصلاحين للجهاز لكل خطة - حسب الفرد أو المجموعة أو الجهاز - كل عام.