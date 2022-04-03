شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إدارة إطفاء نيويورك تستخدم كلبا آليا فى مهام البحث والإنقاذ.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختبرت إدارة إطفاء مدينة نيويورك، كلبًا آليًا جديدًا، سيستخدمه القسم في مهام البحث والإنقاذ، ما يوفر لمحة أولى عن رجل الإطفاء رباعي الأرجل، ووفقًا لتقرير نشره موقع "نيويورك" بوست، أخذ رجال الإطفاء الكلب الذى تبلغ تكلفته 75 ألف دولار والمسمى سبوت، والذى يمكنه شم الغازات الخطرة وجمع بيانات السلامة الهيكلية، في نزهة على سلالم مجلس المدينة، نهاية الأسبوع الماضى.



كلب الى يمشى فى الشوارع



كلب الى

صمم الكلب، لقياس سلامة الهياكل المشتعلة والنزول في أعماق الأرض بعد حريق أو انهيار مبنى - على حد قول إدارة إطفاء مدينة نيويورك - كما عرضت الإدارة الأداة ذات اللون الأصفر الساطع على عمدة المدينة يوم الخميس، ويتم تدريب الضباط بالفعل على كيفية استخدامها، وفقًا لمسؤولي الإطفاء.

اشترت الإدارة، اثنين من الروبوتات K9 التي يتحكم فيها الإنسان والتي صنعتها شركة Boston Dynamics - وهي نفس الشركة التي استأجرت شرطة نيويورك كلبها الآلي الذي تم التخلص منه منذ ذلك الحين العام الماضي.



الكلب الالى

وفي العام الماضي، قال النقاد، إن الكلب الميكانيكي في شرطة نيويورك كان مثالًا على "المراقبة" البائسة والشرطة العدوانية المفرطة بعد ظهور لقطات للجهاز الذي يقوم بدوريات في مجمع سكني في برونكس.

وعلى جانب آخر، يشار إلى أنه بعدما أعلنت منظمة اليونسكو، فى عام 2013، أن بومبى التراثية على وشك إعلانها بأنها غير آمنة ما لم تنفق السلطات الإيطالية المزيد من الأموال على الأمن وتفتيش الموقع، لجأت إيطاليا مؤخرًا إلى كلب الحراسة الروبوتية، الذى بلغ تكلفته 75000 دولار، ولكن النظر فى ما يمكن أن يفعله الكلب الذكى المدعوم بالذكاء الاصطناعى هو سعر أكثر من معقول.

تم تطويره بواسطة شركة تصميم الروبوتات والهندسة التى تتخذ من الولايات المتحدة مقراً لها ، لكنه يفعل أكثر بكثير من مجرد حماية الموقع من المتسللين ، حسب صحيفة الجارديان.

لا يقتصر دوره على حماية الموقع من المتسللين فحسب، بل يمكنه أيضًا تحديد المشكلات الهيكلية والمتعلقة بالسلامة، وتفتيش الأنفاق تحت الأرض التى حفرها لصوص الآثار، كما يمكنه فحص أصغر الزوايا والشقوق، ودخول أى مساحة، والقيام بدوريات فى الليل عندما يغادر السائحون، وتقديم تغذية حية للبشر الموجودين خارج الموقع.

كما تم تجهيز الموقع بمجموعة رائعة من أحدث الكاميرات وأجهزة الاستشعار، والغرض من استخدام الحلول التكنولوجية المبتكرة "هو على وجه التحديد تحسين جودة مراقبة المناطق الحالية، وزيادة معرفتنا بحالة تقدم الأعمال فى تلك المناطق التى تخضع للبحث ، وبالتالى إدارة سلامة الموقع ، وكذلك موقع العمال.