شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: احصل على تجربة تصوير هى الأفضل فى هذه الفئة مع هاتف HUAWEI nova 9 SE بكاميرا بدقة 108 ميجابكسل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلقت شركة هواوي لأعمال المستهلك هاتف HUAWEI nova 9 SE الجديد، والذي يُعد أحدث إضافة إلى عائلة هواتف HUAWEI nova 9 الأنيقة والعصرية، حيث يتميز الهاتف الجديد بكاميرا أساسية بدقة 108 ميجابكسل وتقنية الشاحن فائق السرعة بقدرة 66 واط وواجهة المستخدم الجديدة EMUI 12 وبتصميم أنيق وعصري، وهو ما يجعل الهاتف يقدم مزايا لا تتواجد إلا في الأجهزة الرائدة.

يتميز هاتف HUAWEI nova 9 SE بنظام الكاميرا الرباعية بدقة 108 ميجابكسل والذي يشتمل على كاميرا رئيسية بدقة 108 ميجابكسل وعدسة بزاوية عريضة بدقة 8 ميجابكسل وعدسة بوكيه بدقة 2 ميجابكسل وعدسة ماكرو بدقة 2 ميجابكسل. مع المزيد من البكسل، تساعد الكاميرا الرئيسية فائقة الوضوح بدقة 108 ميجابكسل المستخدمين على الاحتفاظ بالتفاصيل بشكل أفضل وإنتاج صور مثيرة عالية الدقة، كما أنها توفر لقطات واضحة للغاية في وضع الدقة العالي؛ وصور بدون تشويش حتى عند تكبيرها ثلاث مرات. تحتوي الكاميرا الرئيسية على مستشعر كبير مقاس 1 / 1.52 بوصة، لتوفير دقة ممتازة وحساسية للضوء. ضمان أقصى درجات الوضوح على جميع الصور، مع تمكين الأداء المتميز في الإضاءة المنخفضة.

ويمكن للمستخدمين الحصول على هاتف HUAWEI nova 9 SE ، والإستمتاع بالعروض الحصرية المتوفرة خلال مرحلة الحجز المسبق والحصول على سوار HUAWEI Band 6 هدية مجانية بالإضافة إلى الحصول على خصم يصل إلى 20% في حالة تمديد الضمان لمدة سنة أو أكثر مع خدمة HUAWEI Care، وذلك عبر الموقع الإلكترونى الرسمى لهواوى وجميع فروع هواوى Experience Store وموزعيها المعتمدين.

وبهذه المناسبة، قال جايسون زوي، رئيس هواوي مصر لأعمال المستهلك: "مع إطلاق هاتف HUAWEI nova 9 SE، تقدم هواوي في مصر تجربة تصوير ممتازة للمستخدمين، حيث تركز عائلة هواتف nova 9 على الربط بين هواوي وجيل الشباب من المستهلكين، ويسعدنا اليوم توسيع مجموعة منتجاتنا مع إطلاق هاتف HUAWEI nova 9 SE. من خلال تقديم العديد من التحديثات والخدمات المتكاملة، يتميز هاتف HUAWEI nova 9 SE بنظام مذهل للكاميرا الرباعية بدقة 108 ميجابكسل مدعومًا بالذكاء الاصطناعي بالإضافة إلى مجموعة رائعة من ميزات مدونات الفيديو، التي توفر المزيد من الأساليب للمستخدمين لإنشاء مقاطع فيديو جذابة وملهمة ".

يتميز هاتف HUAWEI nova 9 SE أيضًا بكاميرا أمامية بزاوية عريضة (تعادل 2.0 مايكرومتر وفتحة عدسة f / 2.2) مع ميزة التجميل بالذكاء الاصطناعي - AI Beauty لتجعلك تبدو جيدًا في لقطاتك. كما أنها تدعم التبديل التلقائي إلى وضع الزاوية العريضة عند قلب الهاتف جانبًا من الوضع الرأسي، مما يجعل التقاط صور السيلفي الجماعية أسهل.

مع هاتف HUAWEI nova 9 SE، يتم الاحتفاظ بوقت شحن إلى الحد الأدنى، بدعم الهاتف تقنية الشحن فائقة السرعة من هواوي - HUAWEI SuperChargeبقدرة 66 واط، والتي تستغرق 15 دقيقة فقط لشحن الهاتف بنسبة 60 بالمائة، أو 36 دقيقة لشحنه بالكامل. بفضل شهادة الشحن السريع الآمن من TÜV Rheinland، يوفر هاتف HUAWEI nova 9 SE للمستخدمين تجربة شحن سريعة وآمنة.

يُستكمل هاتف HUAWEI nova 9 SE بنظام تبريد بنفس القوة - نظام تبديد حرارة من الجرافين. هذا يعني أن الجهاز يمكن أن يعمل بكامل طاقته مع الحفاظ على برودة اللمس - حتى عند بث مقاطع الفيديو.

يحتوي هاتف HUAWEI nova 9 SE على شاشة عرض كاملة من هواوي مذهلة مقاس 6.78 بوصة تدعم التدرج اللوني P3، مما يضمن تجارب مشاهدة مذهلة مع مرئيات سلسة وألوان زاهية وتفاصيل لا تصدق. تم تصميم هاتف HUAWEI nova 9 SE وفقًا لنفس المعايير الجمالية في الهاتف السابق، ويتميز بإطارات رفيعة للغاية يبلغ سمك كل منها 1.05 مم فقط وجسم نحيف جدًا يبلغ سمكه 7.94 مم فقط. يتوفر لون Crystal Blue الجديد، مصنوع من الزجاج ثلاثي الأبعاد للحصول على تأثير لامع وملمس ناعم تمامًا باستخدام تقنية نسيج النانو ثنائي الطلاء، ثنائي الطبقات. علاوة على ذلك، توفر وحدة في nova Star Orbit Ring حول الكاميرا الخلفية انكسارًا شبيهًا بالنجوم يبرز أسلوب الجهاز المصقول.

الطريقة التي نستهلك بها المحتوى تتغير. مع تزايد معدلات تسجيل مقاطع الفيديو، فإن هاتف HUAWEI nova 9 SE مليء بالميزات المبتكرة التي تسهل على المستخدمين التعبير عن أنفسهم عبر الفيديو. بفضل ميزة التسجيل الأمامي / الخلفي المستمر، يمكن للمستخدمين التبديل بين الكاميرات الأمامية والخلفية، مما يسمح لهم بالتقاط قصتهم بسلاسة في ملف فيديو واحد. تتيح ميزة تسجيل الفيديو مزدوج العرض – Dual-View Video للمستخدمين عرض ردود أفعالهم المباشرة على الأحداث، باستخدام الكاميرات الأمامية والخلفية في نفس الوقت دون الحاجة إلى التحرير.

يجعل هاتف HUAWEI nova 9 SE عملية تحرير الفيديو بسيطة بفضل ميزة الفيديو الهجين – Hybrid Video والبحث عن الصور وإنشاء الفيديو بنقرة واحدة. علاوة على ذلك، مع تطبيق Petal Clip، يمكن للمستخدمين بسهولة الاختيار من بين مجموعة متنوعة من قوالب وموضوعات الفيديو قبل نشر مدونات الفيديو الخاصة بهم على وسائل التواصل الاجتماعي في أي وقت.

يعمل هاتف HUAWEI nova 9 SE على واجهة المستخدم EMUI 12، ويوفر تجربة ذكية وسهلة وسلسة للمستخدمين. يتوفر متجر AppGallery الموثوق والمبتكر وسهل الاستخدام والآمن على هاتف HUAWEI nova 9 SE حيث يمكن للمستخدمين التنقل بسهولة واستكشاف والعثور على وتنزيل مجموعة واسعة من التطبيقات عالية الجودة.