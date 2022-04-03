شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ارتفاع شحنات تسلا على الرغم من نقص الإمدادات وإغلاق المصانع.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سلمت تسلا 310.048 سيارة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2022، وقال إيلون ماسك على Twitter بعد فترة وجيزة من مشاركة Tesla للأخبار كان هذا ربعًا صعبًا بشكل استثنائى بسبب انقطاعات سلسلة التوريد وسياسة China Zero-Covid، وفقا لتقرير engadged.

وشهد الشهر الماضى تعليق الشركة للإنتاج فى مصنعها ب شنغهاى مرتين والذى يعتبر أكبر منشأة تصنيع لها، وعلى الرغم من هذه العوائق فإن سيارات تسلا التى سلمتها فى الربع الأول والبالغة 310.048 تمثل زيادة بنسبة 68% على أساس سنوى مقارنة بالربع الأول من عام 2021 عندما شحنت الشركة ما يقرب من 184400 سيارة.

ووفقًا لـ Tesla شكّل الطراز 3 والطراز Y غالبية عمليات التسليم في الربع الأول من عام 2022، مع 295.342 سيارة تشق طريقها إلى المستهلكين منذ بداية العام.

وخلال نفس الإطار الزمنى أنتجت الشركة 305407 مركبة، وهو إنجاز لا يستهان به عندما تفكر فى مشكلات سلسلة التوريد التى أثرت على تسلا والعديد من شركات صناعة السيارات الأخرى.

وشهد تسلا Q1 أيضًا بدأ شحن المركبات من مصنع جيجا فى جرينايد بألمانيا والذى تبلغ قيمته 5.5 مليار دولار، وتخطط الشركة لإنتاج 500000 سيارة سنويًا من المصنع.