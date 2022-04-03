شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: روس كوسموس: سنقدم مقرحات لانهاء التعاون مع أمريكا وأوروبا بمحطة الفضاء الدولية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت مؤسسة "روس كوسموس" الفضائية، إنها ستقدم قريبا مقترحات للقيادة الروسية بشأن إنهاء التعاون مع الولايات المتحدة وكندا والاتحاد الأوروبى واليابان فى محطة الفضاء الدولية، وفقا لتقرير روسيا اليوم.

وقال مدير عام مؤسسة "روس كوسموس" الروسية، دميتري روغوزين، فى بلاغ نشره على قناته فى "تليجرام": "سيتم إبلاغ قيادة بلدنا فى المستقبل القريب بمقترحات محددة من روس كوسموس، بشأن توقيت إنهاء التعاون فى إطار محطة الفضاء الدولية مع وكالات الفضاء فى الولايات المتحدة وكندا والاتحاد الأوروبى واليابان".

وفى وقت سابق، قال روغوزين إن "روس كوسموس" ستتخذ قرارها بشأن التعاون مع الشركاء في محطة الفضاء الدولية بعد أن تقوم بتحليل ودراسة هذه الخطوة، وإبلاغ القيادة السياسية لروسيا الاتحادية بذلك.

ونشر روغوزين الرسائل التي تلقاها من رؤساء الوكالات الفضاء الدولية "ناسا" ووكالة الفضاء الأوروبية ووكالة الفضاء الكندية.

وقال روغوزين: "أعتبر هذا الوضع غير مقبول وأضاف إن استعادة العلاقات الطبيعية بين الشركاء في محطة الفضاء الدولية وغيرها من المشاريع المشتركة ممكنة فقط مع الرفع الكامل وغير المشروط للعقوبات غير القانونية".

وشدد على أن عقوبات الولايات المتحدة وكندا والاتحاد الأوروبى واليابان ضد روسيا تهدف إلى عرقلة الأنشطة المالية والاقتصادية والإنتاجية لشركات التقنية الدقيقة الروسية.