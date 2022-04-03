بشكل نهائي.. تويتر يوّدع هواتف آيفون 6

كتبت أسماء لمنور في الأحد 3 أبريل 2022 10:16 صباحاً - منذ ساعة واحدة

تفاجئ بعض مستخدمي آيفون 6 بتوقف تطبيق تويتر وهو الهاتف الذي توقفت أبل عن طرحه نهائيا. .

وكشف موقع “أبل دبليو دي” عن أن السبب يعود لعدم دعم الهاتف لنظام التشغيل iOS 14 ، الذي تتطلبه هواتف أبل كحد أدنى لإمكانية استخدام تطبيقات عدة، من ضمنها تويتر لهواتف آيفون.

وكتب الكثير من مستخدمي آيفون 6 على مدوناتهم حول هذه الأزمة، مؤكدين توقف عمل تويتر نهائيا ، في حين لا يزال بإمكان مستخدمي هذه الهواتف مشاهدة بعض التغريدات على الخط الزمني، مع توقف كل جزء آخر من التطبيق.

المشاركة المزعجة

في الوقت نفسه، تختبر منصة تويتر، عملاق منصات التغريدات المصغرة، ميزة جديدة للمستخدمين توقف من خلالها الإشعارات المزعجة.

الخاصية عرفت عبر موقع فيسبوك وعدد من المنصات الأخرى، في حين افتقدها موقع التغريدات الشهير تويتر.

وحسب موقع “ذا فيرج” يختبر الآن تويتر إتاحة هذه الخاصية لمستخدميه، ليمكنهم من إزالة الإشارة لهم في المحادثات المزعجة، للتخلص من الإشعارات التي تصلهم بسببها.

الخاصية تسمح لمستخدمي تويتر، بوقف وصول إشعارات من المحادثات المزعجة له، ووقف إتاحة أن يقوم شخص بالإشارة لهم من الأصل في أي مناقشة مشتقة من تغريدة.

ونقل الموقع صورة صورة لعناصر هذه الخاصية، التي تشمل إتاحة المستخدم لمنع الإشارة له مستقبلا في أي محادثة أو تغريدة.

ولم يعلن تويتر حتى الآن عن موعد محدد لتطبيق الخاصية .