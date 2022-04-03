شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيفية استخدام الاختصارات جديدة في تطبيق ماسنجر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت Meta عن اختصارات جديدة لتطبيق المراسلة - Messenger، وكجزء من الاختصارات الجديدة، أضافت الشركة خيارات اختصارات جديدة تتيح للمستخدمين مخاطبة الجميع في مجموعة معينة، وإرسال رسائل صامتة، ومشاركة صور GIF بسهولة والمزيد.

وتتوفر الاختصارات الجديدة الآن لكل من إصدارات Android وiOS من تطبيق Messenger ويمكن للمستخدمين ببساطة تحديث التطبيق للحصول على هذه الميزات الجديدة، وفي غضون ذلك، إذا كنت تتساءل عن كيفية عمل هذه الاختصارات الجديدة، فإليك دليلنا التفصيلي:

كيفية إرسال رسائل صامتة على Messengerتسمح الرسائل الصامتة، كما يوحي الاسم، للمستخدمين بإرسال الرسائل بدون صوت الإخطار، لإرسال رسائل صامتة، اتبع الخطوات أدناه"

-افتح أي نافذة دردشة على Messenger واكتب ’/silent’ قبل رسالتك وأرسلها.

- سيتلقى المتلقي الرسالة بدون أي صوت إشعار.





كيف تخاطب جميع أفراد المجموعةيسمح Messenger بالفعل للمستخدمين بكتابة اسم الشخص @ + والإشارة إلى شخص ما في دردشة جماعية، الآن، أضافت Meta خيارًا جديدًا يتيح للمستخدمين مخاطبة كل فرد في المجموعة.

ما عليك سوى كتابة @everyone وإرسال الرسالة، وسيؤدي هذا إلى إخطار كل مشارك في المجموعة.



كيفية البحث عن صور GIF ومشاركتها بسهولة على Messenger كيفية البحث عن صور GIF ومشاركتها بسهولة على Messenger ستصل الميزة فقط إلى إصدار iOS من التطبيق، وسيتيح ذلك للمستخدمين العثور بسهولة على صورة GIF المثالية باستخدام اختصار بسيط.

ما عليك سوى كتابة / gif والموضوع الذي تريد البحث في GIF عنه.