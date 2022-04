شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: Google Docs يبدأ في تقديم "اقتراحات" لتحسين جودة الكتابة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقدم Google Docs بالفعل عددًا كبيرًا من أدوات تحسين الكتابة مثل الاقتراحات النحوية والاقتراحات الإملائية والمزيد، والآن ، يبدو أن جوجل تخطط للارتجال في هذه الميزات من خلال توفير طرق لتحسين جودة الكتابة.

حيث أعلنت جوجل عن نفس الشيء عبر منشور مدونة رسمي بعنوان "المزيد من اقتراحات الكتابة المساعدة في محرر مستندات Google"، ووفقًا لمنشور المدونة ، أضافت الشركة اقتراحات شاملة في Docs أثناء كتابة مقال، وكجزء من الإضافات الجديدة ، سيعرض محرر مستندات Google الآن اقتراحات للصياغة البديلة ، واستخدام الصوت النشط ، وجعل بنية الجملة أكثر إيجازًا ، واستخدام لغة أكثر شمولاً وكلمات غير ملائمة محتملة.

وسيقوم Google Docs الآن بتسطير الاقتراحات باللون البنفسجي لإعلام المستخدمين، أما عن الأشخاص الذين سيتلقون المميزات الجديدة، فوفقًا لمنشور المدونة ، تقوم الشركة حاليًا بطرح ميزة النغمة والأسلوب لمشتركي Business Standard و Business Plus و Enterprise Standard و Enterprise Plus و Enterprise Plus.

ومن ناحية أخرى ، ستكون تحذيرات Word متاحة لـ Business Standard و Business Plus و Enterprise Standard و Enterprise Plus و Education Fundamentals و Education Standard و Education Plus و Teaching and Learning Up

وقد بدأت الشركة في طرح تدريجي للميزات الجديدة اعتبارًا من 31 مارس وسيستغرق الوصول إلى جميع المستخدمين حوالي 15 يومًا.