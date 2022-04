شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: طرح 3 ألعاب جديدة لبلاي ستيشن بلس لشهر أبريل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت تقارير حديثة عن الألعاب الجديدة القادمة إلى PlayStation Plus في أبريل، حيث ان هذه الألعاب هي Hood: Outlaws & Legends ولعبة SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom – Rehydrated ولعبة Slay the Spire، وستصل الألعاب إلى PlayStation Plus في 5 أبريل 2022.





لعبة Hood: Outlaws & Legends قادم إلى PS5 و PS4Hood: Outlaws & Legends هي لعبة متعددة اللاعبين عبر الإنترنت تضم عصابات متنافسة تقوم بعمليات السطو وتسرق الأثرياء، ويمكنك تجنيد أعضاء عصابتك ثم التنافس مع المنافسين. تتميز اللعبة بوضع يسمى State Heist ، وهو عبارة عن وضع PvE التعاوني الكامل حيث تتحكم الفرق في نقاط التكاثر لاستعادة أكبر قدر ممكن من الذهب.

و هناك أيضًا وضع Gold Rush PvPvE حيث يلعب فريقان من أربعة لاعبين ضد بعضهم البعض أثناء محاولة تنفيذ سرقة مثالية.

SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom - Rehydrated: قادمة لـ PS4 إنها لعبة منصات تتيح لك لعب SpongeBob و Patrick و Sandy. في اللعبة ، سيكون عليك الاستفادة من مهاراتهم ضد العوالق الذي يريد أن يحكم Bikini Bottom بجيشه من الروبوتات.

لعبة Slay the Spire: الوصول إلى PS4 Slay the Spire هي لعبة بناء مجموعات خيالية حيث يتعين عليك إنشاء مجموعة أوراق لعب فريدة من نوعها "لإرسال الأعداء بكفاءة والوصول إلى القمة." هناك آثار قوية يمكنك إضافتها إلى قوة سطح السفينة الخاص بك والتي ستساعدك في النهاية على التغلب على الأعداء والرؤساء في اللعبة.