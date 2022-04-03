شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إنتل تستحوذ على Granulate Cloud Solutions مقابل 650 مليون دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة إنتل المصنعة للشرائح الإلكترونية عن استحواذها على شركة Granulate Cloud Solutions Ltd ، وهي شركة مطورة لبرامج التحسين المستمر في الوقت الفعلي ، مقابل 650 مليون دولار.

وقالت إنتل في بيان إن عملية الاستحواذ ستساعد عملاء السحابة ومراكز البيانات على زيادة أداء أعباء العمل الحسابية وتقليل تكاليف البنية التحتية والسحابة، وقالت ساندرا ريفيرا ، نائب الرئيس التنفيذي والمدير العام: "يمكن تطبيق برنامج التحسين الذاتي المتطور من Granulate على أعباء العمل الإنتاجية دون مطالبة العميل بإجراء تغييرات على الكود الخاص به ، مما يؤدي إلى تحسين قيمة الأجهزة والبرامج لكل عميل من عملاء السحابة ومركز البيانات"، من مركز البيانات ومجموعة AI في Intel.

وتمكّن خدمة التحسين الذاتي من Granulate عملاء السحابة ومراكز البيانات من تحسين أداء عمليات النشر بشكل كبير وتقليل النفقات التشغيلية وخفض تكاليف التطبيقات، فيما قال الرئيس التنفيذي لشركة Granulate ، "كجزء من Intel ، ستتمكن Granulate من تقديم إمكانات التحسين الذاتي لعدد أكبر من العملاء على مستوى العالم وتوسعة عروضها بسرعة بمساعدة 19000 مهندس برمجيات في Intel".

وعملت Intel و Granulate معًا بموجب اتفاقية تجارية للتعاون في تحسين عبء العمل في عمليات نشر Xeon، ومن المتوقع أن تنتهي الصفقة في الربع الثاني من عام 2022.