شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تطلق نظام الفوترة الجديد فى متجر Play.. والمطورون يسددون الفاتورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تبدأ سياسة نظام دفع الفواتير الجديد في "جوجل بلاى"، ويجبر هذا التغيير المطورين على استخدام نظام الدفع الخاص بالشركة لعمليات الشراء داخل التطبيق، يعني التحديث أنه لا يمكنك إضافة روابط أو أقسام فى التطبيق تعيد توجيه المستخدمين لشراء اشتراكات مميزة من موقعك أو من مصادر بديلة في المقابل ، سيتعين عليك دفع رسوم بنسبة 15٪ أو 30٪ (حسب فئة التطبيق الخاص بك) إلى عملاق البحث لتسهيل هذه المعاملات.

أعلنت Google عن ذلك لأول مرة في سبتمبر 2020، ما أتاح للمطورين نافذة مدتها عام واحد لإجراء تغييرات على تطبيقاتهم ، لذا كان Google Play Billing هو نظام الدفع الافتراضي. في العام الماضي منحت تمديدًا لمدة ستة أشهر لبعض المطورين ، لتمديد الموعد النهائي حتى 31 مارس 2022.

اعتبارًا من اليوم تسري السياسة الجديدة للشركة على الجميع - والأمور تتغير. على سبيل المثال إذا كنت تستخدم طرق دفع بديلة، فلا يمكنك الترويج لخططك على التطبيق، أو إنشاء روابط تنقل المستخدمين إلى هذه الصفحة.

ويحتوي Spotify على قسم متميز مدرج في تطبيق Android الخاص به والذي يعيد توجيه المستخدمين إلى موقعه على الويب. من الناحية الفنية ، يجب عليه إزالة هذا القسم من تطبيقه. ولكن نظرًا لأنها أبرمت صفقة مع Google لاختبار طرق بديلة للفوترة ، فقد تحصل على تصريح حسبما نقل موقع TheNextWeb.

يمكنك أن تقرأ عن الشروط في هذه الصفحة.

إذا فشل تطبيقك في الامتثال لسياسة Google بحلول 1 (يونيو) 2022 ، فستتم إزالته من متجر بلاى.

على الرغم من أن هذا ليس هو الحال في كل مكان في العالم.

للمطورين في الهند تمنحهم جوجل حتى أكتوبر 2022 لإجراء التغيير. ولكن هذا قد يتغير كما حدث في وقت سابق من هذا الأسبوع، وجدت هيئة المنافسة الهندية (CCI) أن شروط فوترة Big G "غير عادلة" و "تمييزية".

في العام الماضي أصدرت كوريا الجنوبية قانونًا لإجبار Apple و Google على السماح للمطورين بتضمين طرق دفع بديلة في تطبيقاتهم. امتثلت Google لهذا الأمر ، وستتوقف بنسبة 11٪ إذا كان التطبيق يستخدم طريقة طرف ثالث.

لا يزال الكثير من الناس غاضبين من جوجل بسبب كيفية توزيعها للتطبيقات على متجر Play. في وقت سابق من هذا الأسبوع، انتقدت Epic Games الشركة وقالت: "صفقة واحدة لا تغير الوضع الراهن المناهض للمنافسة".

قالت ADIF (Alliance of Digital India Foundation)، وهي هيئة صناعية للشركات الناشئة، إنه من غير العدل أن يضطر المطورون إلى دفع رسوم العمولة، واستخدام نظام Google بشكل إلزامي:

من خلال إجراءاتها وإعلاناتها تحاول Google خلق وهم الاختيار. نحن في ADIF نحث على تمديد الاختيار لجميع التطبيقات.

بالنسبة إلى Google لا راحة - حيث يتطلع المنظمون في جميع أنحاء العالم إلى تغيير الطريقة التي تعمل بها متاجر التطبيقات بقواعد جديدة صارمة.