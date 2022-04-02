شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيفية تغيير موقع مجلد التنزيل الخاص بجوجل كروم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - إذا كان لديك الكثير من الملفات، سواء كانت أغاني أو أفلام أو مستندات، في القسم المثبت عليه نظام التشغيل الخاص بك، فمن المحتمل أن يتباطأ الجهاز، وبشكل عام، عندما تقوم بتثبيت Google Chrome على الكمبيوتر المحمول الخاص بك، فإنه يختار تلقائيًا حساب المستخدم لإنشاء مجلد التنزيلات.

وبعد ذلك، يتم تخزين كل ما تقوم بتنزيله في هذا المجلد، ويوصى بأن يقوم المستخدم بتغيير مجلد التنزيل من حساب المستخدم إلى قسم آخر في محرك الأقراص الثابتة ، والذي لم يتم تثبيت نظام التشغيل عليه.

ما هو جوجل كروم؟Google Chrome هو متصفح إنترنت مجاني تم إصداره رسميًا في 11 ديسمبر 2008، ويتضمن المتصفح ميزات مثل المزامنة مع خدمات وحسابات Google والتصفح المبوب والعديد من الميزات الأخرى.

كيفية استخدام جوجل كروميأتي متصفح Chrome مثبتًا مسبقًا على أجهزة Chromebook ، ولكن إذا كان المستخدم يفضل أجهزة كمبيوتر Windows أو Apple ، فسيتعين عليك استخدام متصفح منفصل لتنزيله ثم تثبيته.

كيفية تغيير موقع مجلد التنزيل على Google Chrome1. افتح متصفح جوجل كروم

2. انقر على النقاط الثلاث في أعلى الجانب الأيمن من المتصفح

3. انقر فوق الإعدادات من الخيار

4. عند فتح الصفحة الجديدة ، انقر فوق خيارات متقدمة وحدد خيار التنزيل

5. تغيير موقع محرك الأقراص