شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إجراءات جديدة من "ميتا" بشأن دخول الموظفين لمكاتب العمل فى أمريكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال متحدث باسم شركة "ميتا" مالك فيسبوك لم يعد يطلب من الموظفين الحصول على معززات COVID-19 لدخول مكاتبها فى الولايات المتحدة.

وتابعت شركة التواصل الاجتماعى سابقًا إن جميع العمال العائدين إلى المكتب سيتعين عليهم على الأرجح ما يفيد حصولهم على اللقاح، بينما تراقب الشركة حالة متغير أوميكرون.

وأضاف: "لقد قمنا بتحديث متطلباتنا فى أوائل شهر مارس لتتماشى مع إرشادات مركز السيطرة على الأمراض ، والآن لم تعد هناك حاجة إلى معززات COVID-19 للدخول ، على الرغم من التوصية بها بشدة. لا يزال مطلب التطعيم الأساسى ساريًا". المتحدثة باسم ميتا تريسى كلايتون حسبما نقلت رويترز.

على جانب أخر بدأت هيئة مراقبة المنافسة الأسترالية إجراءات ضد شركة Meta Platforms Inc مالكة فيس بوك، بدعوى أن شركة التواصل الاجتماعي متورطة في إعلانات كاذبة أو مضللة عن العملات المشفرة في البلاد، حسبما قالت البلاد.

ونشرت Meta إعلانات تظهر "شخصيات عامة أسترالية بارزة" تروج للاستثمار في العملات المشفرة أو مخططات جني الأموال، والتي كانت وفقًا للهيئة التنظيمية "عمليات احتيال" من المحتمل أن تضلل المستخدمين لتصديقهم، وقالت لجنة المنافسة والمستهلك الأسترالية ACCC: "يُزعم أن Meta كانت على علم بأن إعلانات الاحتيال للعملات المشفرة التي تدعم المشاهير كانت تُعرض على فيس بوك لكنها لم تتخذ خطوات كافية لمعالجة المشكلة".

وتسعى الجهة المنظمة إلى الحصول على إعلانات وأوامر وعقوبات وتكاليف وأوامر أخرى. ولم يرد ميتا على الفور على طلب من رويترز للتعليق، وقال المنظم إن مستخدمي فيس بوك تم تحويلهم إلى "مقال إعلامي مزيف" يتضمن اقتباسات من شخصيات عامة تؤيد عملات مشفرة أو مخطط لكسب المال ، وتطلب منهم التسجيل والإكراه اللاحق من قبل المحتالين لإيداع الأموال في المخططات الوهمية.