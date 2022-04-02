5 تطبيقات لا غنى عنها في رمضان

كتبت أسماء لمنور في السبت 2 أبريل 2022 04:09 مساءً - مع قدوم شهر رمضان المبارك، فإن هناك عددا من التطبيقات المهمة والمفيدة لكل مسلم، يستطيع من خلالها معرفة أوقات الصيام ومواعيد الإفطار والسحور واتجاه القبلة بدقة مهما كان مكان وجوده في هذا العالم.

نقدم لكم هنا 5 تطبيقات نرى أنها مهمة ولا غنى لكل مسلم عنها في هذا الشهر المبارك.

تطبيق مواقيت الصلاة (Prayer Times): الأذان، القبلة، مواعيد الصلوات، القرآن الكريم

تطبيق مواقيت الصلاة من أفضل تطبيقات شهر رمضان الكريم المتوفرة على متجري “غوغل بلاي” (Google Play) و”آبل ستور” (Apple Store)، ويقدم مساعدة كبيرة للصائم كي يجدول نفسه بشكل صحيح مع أوقات الصلاة، حيث يوفر التوقيت المناسب لأداء الصلاة في موعدها بغض النظر عن مكان وجودك باستخدام “جي بي إس” (GPS) الخاص بك، ومن أهم ميزاته أنه يعرض الوقت وفقا للمنطقة الزمنية التي توجد فيها.

أهم مزايا التطبيق

يُمكّن التطبيق المستخدم من إضافة دولته يدويا، بحيث يستطيع استخدام التطبيق في وضع عدم الاتصال، ويساعد هذا المستخدمين على معرفة الوقت الدقيق للصلاة في مواقع مختلفة بغض النظر عن مكان وجودهم في العالم. ويقدم التطبيق تقويما رمضانيا كاملا للعام الجاري والعام التالي، ويزودك بمواعيد ومواقيت الصلاة خلال هذا الوقت.

يوفر هذا التطبيق القرآن الكريم مع ترجمات له بعدة لغات، وهو ما يجعله في متناول عدد كبير من الناس في مختلف أنحاء العالم.

وبمساعدة بوصلة القبلة، يستطيع المستخدم العثور على الاتجاه الصحيح للكعبة المشرفة ومكة المكرمة بشكل دقيق بغض النظر عن مكان وجوده. ويوفر التطبيق مواءمة بين التقويم الهجري والتقويم الغربي، وهو ما يجعل الاستخدام أكثر سهولة ويمكّن من معرفة التاريخ بدقة باستخدام التقويمين.

ويتميز تطبيق مواقيت الصلاة بواجهة سهلة الاستخدام، كما أنه يوفر تحديثات منتظمة.

تطبيق إسلامنا (ISLAMUNA): أوقات الفطور والسحور في رمضان، مواعيد الصلاة، القبلة

من أسهل التطبيقات الإسلامية المتخصصة بشهر رمضان المبارك، ويمكن إيجاده وتحميله بسهولة من متجري غوغل بلاي وآبل ستور، ويوفر جميع المعلومات اللازمة حول الشهر المبارك.

هذا التطبيق يجمع كل الأوقات التي يحتاجها المسلم، والجداول الزمنية للصلاة، وأحاديث نبوية يوما بيوم طوال أيام رمضان، كما يأتي مع عدد من الأدعية للحياة اليومية، ويمكن تنزيل هذه الأدعية ومشاركتها مع الآخرين على تطبيقات مختلفة.

أهم مزايا التطبيق

يتضمن التطبيق تنبيهات منتظمة لأوقات الصلاة، بما في ذلك ميزة التنبيهات الصوتية، كما يوفر تذكيرا مسبقا بالصلاة تلقائيا، بحيث لا يحتاج المستخدم إلى ضبط المنبه. ويمكن فيه قراءة القرآن الكريم دون اتصال بالإنترنت، مع ترجمات مختلفة له، مما يجعل وصوله سهلا لأنحاء مختلفة من العالم، وبالذات في المناطق التي يكون فيه الاتصال بالشبكة ضعيفا أو غير متوفر.

ويوفر اتجاه القبلة لمساعدتك في معرفة الموقع الصحيح لمكة المكرمة من مكان وجودك الفعلي، كما أنه يحتوي على أكثر من 100 دعاء للحياة اليومية يمكنك قراءتها بنفسك أو مشاركتها مع الآخرين.

ويوفر التطبيق أوقات الصيام والإفطار والسحور، مع توقيت خاص لشروق الشمس وغروبها لكل شهر من شهور السنة وليس رمضان فقط. ولا توجد فيه إعلانات، وهو ما يساعد على متابعة محتوياته المختلفة دون إزعاج أو انقطاع أو تأخير.

تطبيق القرآن (AL Quran): قراءة القرآن الكريم في رمضان مع ترجمات بلغات عدة

تطبيق “القرآن” واحد من أهم التطبيقات التي تهم المسلم في شهر رمضان الكريم، وهو يحتوي على القرآن الكريم وترجمات له بعدة لغات مثبتة مسبقا، ومتاح لأجهزة أندرويد وآي أو إس.

أهم مزايا التطبيق

احمل معك القرآن الكريم إلى أي مكان تذهب إليه دون عناء، حيث يمكنك قراءته أو تلاوته بمساعدة هذا التطبيق. يحتوي التطبيق على أكثر من 100 ترجمة للقرآن الكريم، مما يجعله مقروءا على نطاق واسع في العالم، وهو متوفر بـ30 لغة مختلفة.

ويحتوي التطبيق على ميزة بحث سهلة الاستخدام، تمكّن من البحث عن الآيات من خلال شريط البحث، والمتابعة بسهولة من حيث انتهوا، ويتيح الدعم المتعدد اللغات للأشخاص الوصول إلى صفحة الدعم باللغة التي يرغبون فيها.

القرآن لأندرويد: (Quran for Android): قراءة وسماع القرآن الكريم مع الترجمة

هذا تطبيق مخصص لأجهزة أندرويد فقط، وهو مشهور جدا وقام بتحميله أكثر من 10 ملايين شخص في العالم حتى كتابة هذه السطور.

أهم مزايا التطبيق

يحتوي على صور تساعد على القراءة وفهم معاني الآيات بسهولة، ويساعد خيار تشغيل الصوت أو توقيفه المستخدمين على الاستماع إلى الآيات دون أي انقطاع وفي والوقت الذي تختاره.

تسهل ميزة وضع الإشارات المرجعية والعلامات المميزة تذكر الآية التي وصلت إليها في القراءة، بحيث تستطيع المواصلة من حيث توقفت في قراءتك السابقة.

يحتوي التطبيق على ترجمات للقرآن الكريم بأكثر من 20 لغة، وفيه أكثر من 15 تلاوة صوتية مختلفة لقراء متعددين للاستماع أثناء التنقل، مما يجعله أحد أفضل مشغلات “إم بي 3” (mp3) لتلاوة القرآن الكريم، ويمكن تنزيل السور للاستماع إليها في وضع عدم الاتصال.

وهو غير متوفر في آبل ستور، فهو مخصص لأجهزة أندرويد فقط.

دليل الأطفال المسلمين (Muslim Kids Guide): علم أطفالك الصلاة والوضوء

هو تطبيق مخصص لتعليم الأطفال الصلاة، ويحتوي على رسومات جميلة جدا، وهو يعلم الأطفال كيفية أداء الصلاة والوضوء خطوة بخطوة بطريقة جذابة، وبثلاث لغات هي العربية والفرنسية والإنجليزية.

أهم مزايا التطبيق

واجهة استخدام سهلة وجذابة للأطفال. اقرأ واستمع إلى التعليمات في كل خطوة من خطوات الصلاة والوضوء باللغات الإنجليزية والفرنسية والعربية. ويتضمن هذا التطبيق مواعيد الصلوات الخمس: الفجر، والظهر، والعصر، والمغرب، والعشاء، وهو مترجم بالكامل إلى الإنجليزية والفرنسية.