تقنية جديدة سنراها في المركبات.. ما علاقة “غوغل”؟

كتبت أسماء لمنور في السبت 2 أبريل 2022 04:09 مساءً - مرتكِزة على أهدافها المتعلّقة بتقنيات المركبات الذكية وعمليات الإطلاق الأخيرة لخدمات الاتصال، أعلنت “جنرال موتورز الشرق الأوسط” عن طرحها لأنظمة المعلومات والترفيه المتضمِّنة خدمات “غوغل” المدمَجة.

وتساهم هذه المزايا الجديدة بتعزيز التجربة الإجمالية للعملاء وتسهيل الأمر عليهم أكثر من أي وقت مضى لعيش حياتهم الرقمية بطريقة أكثر ملاءمة وسلاسة داخل مركباتهم المستقبلية المتصِلة.

يُذكَر أن أبحاث “جنرال موتورز” تبيّن أن العديد من العملاء يفضّلون الاستمتاع بالتجارب المتاحة عبر التقنيات المدمَجة داخل المركبات، وهم يتوقّعون بشكل متزايد التكامل السلس للتقنيات الموجودة بين أيديهم مع تلك الموجودة داخل المركبات.

وتجاوباً مع المعلومات التي تم الحصول عليها من العملاء، دخلت “جنرال موتورز” في شراكة مع “غوغل” (Google) لتوفير خيارات جديدة من خدمات المساعِد الصوتي والملاحة المدمَجة والتطبيقات داخل المركبات بدءً مع طرازات العام 2022 من “شفروليه تاهو” و”شفروليه سوبربان” بالإضافة إلى طرازات العام 2022 من “جي إم سي يوكون” و”جي إم سي يوكون XL”، والمتاحة في المنطقة منذ ديسمبر 2021. وسوف تتوفر خدمات “غوغل” المدمَجة قياسياً في فئات تجهيزات LT وما فوق، مع توافرها على نطاق واسع ضمن كافة مركبات علامات “جنرال موتورز” التجارية المزوَّدة بنظام “أونستار” القياسي.

وسيكون باستطاعة العملاء في الإمارات العربية المتحدة والكويت الاستفادة من خدمات “غوغل” المدمَجة عبر باقات بيانات الواي-فاي لديهم، أما في المملكة العربية السعودية والبحرين، فيمكنهم الاتصال بواسطة النقاط الساخنة الخاصّة بأجهزتهم النقّالة الشخصية.

سوف تبقى الأنظمة المعلوماتية-الترفيهية المستقبلية من “جنرال موتورز” مشغَّلة بنظام “أندرويد”، مما يمكّن “جنرال موتورز” من توفير تجارب مألوفة ومعزَّزة من “غوغل” في مركباتها. وبعض الخصائص التي يمكن للعملاء التطلّع للحصول عليها هناك:

المساعِد الصوتي: يمكن التحدُّث مع “غوغل” للحصول على المساعَدة بدون استخدام الأيدي في المركبات، حيث بالمقدور الاتصال بصديق أو مراسلته بسهولة، إضافة لضبط المواعيد أو حتى تغيير الحرارة داخل المركبة على سبيل المثال لا الحصر.

كما باستطاعة السائقين اكتشاف أفضل مسار إلى وجهتهم القادمة أو التعرّف على ما يرغبون به في المنطقة بالقرب منهم. وهذا ليس كل شيء، إذ إن الانتقال إلى المقطع التالي أو إعادة تشغيل مقطع بث مفضَّل أصبح أمراً بغاية السهولة عبر استخدام التطبيقات الإعلامية المفضَّلة. وبالتالي، كل ما على المستخدِم قوله هو “حسناً غوغل” (Ok Google) أو الضغط على زر الضغط-للتحدُّث الموجود على عجلة القيادة للبدء بالاستفادة من المزايا.

سوف يتمكّن السائقون في المستقبل بكل بساطة من استخدام صوتهم للتفاعل مع مركباتهم، وهو ما قد يشمل مثلاً تجديد باقات بيانات “أونستار” أو الخدمات المتصِلة، الكشف على مستوى ضغط الإطارات، تحديد موعد الصيانة، وغيرها الكثير من الأمور الأخرى.

الملاحة المدمَجة: يتميّز نظام “خرائط غوغل”2 (Google Maps) داخل المركبات بكونه دائم التحديث، وهو يقدّم المساعَدة للسائقين أثناء الملاحة عبر توفير المعلومات الآنية عن الحركة المرورية، وإعادة تحديد خط الوُجهة تلقائياً وتوفير الإرشادات بخصوص المسارات. ومع خدمة “مساعِد غوغل” (Google Assistant)، يمكن للسائقين مثلاً استخدام نظام الملاحة عبر الأوامر الصوتية للتوجّه إلى المنزل، أو الاستفسار عن ساعات عمل المقهى المفضَّل بدون الحاجة الهاتف.

تطبيقات داخل المركبة: يتيح متجر تطبيقات “غوغل” (Google Play) للسائقين إيجاد تطبيقاتهم وخدماتهم المفضَّلة المصمَّمة خصّيصاً للاستخدام داخل المركبة. ضمن هذا الإطار، يمكن للسائقين الاستماع للمجموعة ذاتها من الألبومات ومقاطع البث الرقمي والكتب الصوتية داخل المركبة كما هو الحال في المنزل، إضافة للبقاء على اتصال مع أكثر الأشخاص أهمية بالنسبة لهم بالاعتماد على تطبيقات الاتصال. علاوة على هذا، يمكن إعادة ترتيب التطبيقات ضمن شاشة نظام المعلومات والترفيه لأجل الحصول على التصميم الخاص والمحدَّد وفقاً للرغبة.

من المهم الإشارة إلى أنه يتوجَّب على السائق أن يبقى منتبهاً تماماً وبشكل دائم أثناء استخدام تطبيقات وخدمات “غوغل”. من ناحية أخرى، تتطلّب تقنيات “غوغل” المدمَجة المتوفرة في الدول التي تتيح خدمة الاتصال3 باقة بيانات تجريبية للخدمات المتصِلة أو باقة بيانات واي-فاي (حيث تم إطلاق خدمات “أونستار” المتصِلة وباقات الواي-فاي)، أو يمكن للعملاء الاتصال عبر باقة بياناتهم الخاصّة بواسطة النقاط الساخنة لأجهزتهم النقّالة.