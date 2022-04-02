vpn extension تعمل في حالة قمت بفتح موقع محجوب بشكل تلقائي

vpn extension هي اضافة تمكنك من فتح المواقع المحجوبة من خلال المتصفح دون الحاجه لتثبيت برنامج علي جهازك او لابتوب الخاص بك ببساطه، وتتميز الاضافات الخاصه بالمتصفحات انها تعمل في حاله قمت بفتح المتصفح فقط مما يوفر لك استهلاك اقل للمعالج.

كثيرا ما تقوم بتصفح بعض المواقع بغرض التعليم او المساعده في انهاء احد المهام ووتفاجئ انه الموقع محجوب في بلدك لأسباب مختلفة، مما يضرك للبحث مره اخري عن موقع اخر يقدم هذا المحتوي، مثال موقع Medium.

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اضافة Browsec VPN

تمكنك اضافة Browsec VPN من فتح المواقع المحجوبة بشكل اساسي عن طريق فقط تفعيلها وسوف تعمل كباقي الاضافات المتاحه علي web store الخاص بالمتصفحات, لكن اضافة Browsec VPN تتميز عن باقي الاضافات امكانية تعيين مواقع معينه لتعمل عليها بشكل تلقائي.

كثيرا ما قد تحتاج لفتح مواقع محجوبة لذلك تقوم بتشغيل او ايقاف VPN في كل مره ترغب في زياره موقع معين، لذا الاضافة توفر لك امكانية فتح المواقع بشكل تلقائي عن طريق تعيينها .

طريقة تثبيت اضافة Browsec VPN

لتثبيت الاضافة فقط توجه ل web store الخاص بمتصفحك وقم بالبحث عن Browsec VPN ستجد الاضافه ثم قم بتثبيتها، او قم باستخدام الروابط التالية بشكل مباشر للذهاب لرابط الاضافة:

قم بالضغط علي المتصفح الذي ترغب في تثبيت منه ثم قم بالضغط علي زر اضافة او Install في حالة اختيار جوجل كروم ستجد الزر اضف الي كروم او Add to chrome.

طريقه فتح مواقع محجوبة بشكل تلقائي

توفر الاضافة الكثير من المميزات لكن اهم ميزه هي امكانية تشغيلها بمجرد فتح موقع معين لتوفير وقت ومجهود ايقاف وتشغيل vpn، حيث هناك بعض المواقع التي تطلب اتصال دائم بجهازك ان يظل Ip الخاص بك ثابت، لذالك هذة الميزه رائعه لحل هذة المشكلة.

1- قم بفتح الاضافة عن طريق الضغط علي ايقونه الخاصه بها

2- قم بالضغط علي smart settings

3- قم بالضغط علي Add Smart settings for website

4-من قائمه use أختر الدولة لفتح الموقع من خلالها

الملخص

اضافة خفيفه وسهله للاستخدام لفتح المواقع المحجوبة بشكل تلقائي دون الحاجه لعناء تشغيلها او ايقافها.