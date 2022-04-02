ألمان يبتكرون طائرة بدون طيار من حوض الاستحمام.. “فيديو”

كتبت أسماء لمنور في السبت 2 أبريل 2022 01:09 مساءً - منذ ساعتين

قرر الرجل السفر إلى المخبز المحلي في حوض الاستحمام الذي يعمل بالمروحة بعد أن حوله الإخوة الألمان المبتكرون إلى طائرة بدون طيار.

عرض الأخوة المبدعون أحدث اختراعاتهم، حيث أخذوا حوض الاستحمام الذي يعمل بالمروحة من ممر عبر الحقول إلى موقف السيارات خارج متجر فطائر، وذلك حسب ما ذكرته صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، التقط الطيار فيليب ميكنبيكر شطيرة من المخبز بينما التقط المتفرجون صوراً للإختراع الغريب.

تم التقاط هذه اللحظة في هيرزبرج، شمال ألمانيا في أواخر ديسمبر 2017، بعد أن كشف الأخوان فيليب ويوهانس عن حوض الاستحمام الطائر في صالة ألعاب رياضية محلية.

يظهر فيليب وهو مربوط بالاختراع غير العادي، قبل أن تبدأ المروحة في الطنين ويرفع الحوض من خارج المنزل.

عندما تصل الطائرة المرتجلة إلى الأرض، نرى حوض الاستحمام يرتفع فوق الريف الألماني بالإضافة إلى وجهة نظر فيليب في الطائرة المصغرة، في مرحلة ما يقترب حوض الاستحمام من الأرض بدرجة كافية لدرجة أنه يتناثر بالمياه الراكدة في الحقل، ثم يرتفع مرة أخرى.

مع وجود المتجر في الأفق، شوهد العملاء وهم يصورون اللحظة غير العادية على هواتفهم، قبل أن تهبط الطائرة بدون طيار وتهبط بدقة في موقف سيارات مخبز كوبس.

يتسلق فيليب وهو يذهب إلى المتجر، حيث تسأل المرأة خلف المنضدة عما إذا كان كل شيء على ما يرام، ولكن بخلاف ذلك يتصرف كما لو كان الرجل الذي ينزل من حوض الاستحمام طبيعياً تماماً، بعد شراء لفة ليأخذها بعيداً، غادر المتجر وهو لا يزال مرتدياً الخوذة وعاد إلى الداخل بجهاز التحكم عن بعد وحقيبة الفطائر.

يقول الأخوان، إنهما طالما أنهما لا يزيدان عن 98 قدماً “30 متراً”، فإن القوانين الألمانية تسمح لهما بتحويل هذه الرؤية إلى حقيقة واقعة، ويعتبرالاختراع قادر على البقاء في الهواء لمدة ست دقائق، مما يعني أنه على الرغم من تمكن فيليب من الوصول إلى متجر الساندويتش، لا يزال هناك القليل من العمل الذي يتعين القيام به لمنح الحوض طاقة كافية لإعادته إلى المنزل مرة أخرى.

ويقول يوهانس: “قبل إقلاع الطائرة لم يصدق الناس أنها تستطيع الطيران بالفعل عندما أقلعت، لم يصدقوا عيونهم”، عندما كنا نطير في الخارج، كان لدينا شعور بالطيران، ويمكننا بالطبع الطيران أعلى من ذلك بكثير.

كانت الاستجابة لمقطع الفيديو جيدة جداً، ولم يعتقد معظم المشتركين أنهم سينجحون، ويذكر أنه هو أول حوض استحمام طائر مأهول في العالم، لذا فهو مذهل جداً.