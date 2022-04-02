شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إجراءات صارمة من جوجل لن تمكن مستخدميها شراء كتب بارنز أند نوبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدءًا من الأسبوع المقبل لن يتمكن مستخدمو تطبيق Android من شراء Barnes & Noble الكتب الرقمية في التطبيق ، ويبدو أن ذلك يرجع إلى الموعد النهائي لسياسة Google Play الذي مضى عليه أكثر من عام ونصف.

ولم تتأثر بارنز أند نوبل فقط ؛ لن تكون قادرًا على شراء عناوين Audible من Amazon باستخدام بطاقة الخصم أو الائتمان في أحدث إصدار من تطبيق Android أيضًا حسبما نقل موقع The verege.

يبدو أن التغييرات نابعة من إصرار جوجل على أن تستخدم التطبيقات أنظمة فوترة Google Play. لطالما انتقد المطورون Apple و Google لمطالبتهم باستخدام أنظمة الفوترة الخاصة بهم ، ويرجع ذلك في جزء كبير منه إلى ما يسمى ب "ضريبة متجر التطبيقات" على العديد من المعاملات.

قامت جوجل بتحديث سياساتها في سبتمبر 2020 لتوضيح أنواع المعاملات داخل التطبيق التي تتطلب استخدام نظام فوترة Google Play ، لكن Barnes & Noble و Audible يقومان الآن بإجراء تغييرات فقط - وفي اللحظة الأخيرة أيضًا.

أعطت جوجل في الأصل موعدًا نهائيًا في 30 سبتمبر 2021 ثم عرضت تمديدًا لمدة ستة أشهر حتى 31 مارس 2022 .

أشار كل من Audible و Barnes & Noble إلى سياسات جوجل كسبب للتغييرات ، حتى أن Audible ربطتنا بهذا المنشور في سبتمبر 2020. كما وجهنا المتحدث باسم جوجل دان جاكسون إلى هذه الصفحة ، "فهم سياسة مدفوعات Google Play ،" من أجل شرح تحركات Audible و B & N.

ينص على أن "التطبيقات التي تستخدم نظام فوترة بديل داخل التطبيق ستحتاج إلى إزالته من أجل الامتثال لسياسة المدفوعات". يقول Barnes & Noble أنه "اعتبارًا من 4 أبريل 2022 ، مع إصدار برنامج NOOK الإصدار 6.1 ، تمت إزالة القدرة على الشراء من تطبيق Barnes & Noble Nook لنظام Android و Nook HD 10" المصمم باستخدام Lenovo ، "على صفحة على موقعه على الإنترنت.