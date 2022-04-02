شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إطلاق أول متجر للواقع المعزز فى العالم باستاد إنجليزى.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر
ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، تتيح تقنية AR للمتسوقين التجربة قبل الشراء، ومشاهدة القمصان من مجموعة من الزوايا قبل اتخاذ قرار بشأن شرائها، وسيتم بعد ذلك مطابقة جميع عائدات المتجر عبر التبرع لجمعية الزهايمر.
افتتح المتجر الأسبوع الماضي لمباريات إنجلترا الدولية الودية ضد سويسرا، وكلاهما فازت إنجلترا بهما، وقبل بدء المباريات، تمكن عشاق إنجلترا زيارة المتجر الكبير، والذي تصفه EE بأنه "لمحة عن مستقبل تجارة التجزئة".
قال بيت جيفونز، مدير الاتصالات التسويقية في EE: "يعتبر متجر EE 5G Superstore تجربة تسوق جديدة ومثيرة تقدم لمحة عن مستقبل تجارة التجزئة.
وقال اللاعب ألكسندر أرنولد: "إن إجراء مسح ضوئي في الاستوديو الحجمي لإنشاء أفاتار يعمل بتقنية 5G يشبه شيئًا من فيلم خيال علمي".
يأتي متجر EE بعد وقت قصير من إطلاق Dyson لمتجر الواقع الافتراضي (VR) للسماح للعملاء بتجربة منتجاتها افتراضيًا قبل شرائها.
تتيح تجربة Dyson Demo VR ، التي يمكن الوصول إليها عبر سماعات الرأس VR ، للمستخدمين فحص واختبار الإصدارات الافتراضية لمنتجات الشركة من منازلهم.