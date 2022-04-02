شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: دراسة: البشر يفضلون الشات على الهواتف عن مكالمات الفيديو أو الرسائل النصية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أظهرت دراسة استقصائية، أن المكالمات الهاتفية المنطوقة تشهد انخفاضًا حادًا، حيث يفضل ثمانية من كل عشرة الآن المراسلة، فيما وجدت أن الناس يريدون سرعة وبساطة النصوص على واتس آب أو وسائل التواصل الاجتماعي، لكن 45% لا يزالون يفضلون التحدث عند الاتصال بوالديهم.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، يأتي الاستطلاع الذي أجرته Sky Mobile قبل الذكرى التاسعة والأربعين يوم الأحد لأول مكالمة هاتف محمول عامة، وجاء فى استطلاع الرأي أن ثمانية من كل عشرة يفضلون الآن الرسائل النصية عن الرسائل الفورية أو مكالمات الفيديو

يُنظر أيضًا إلى رسائل الرد على الهاتف على أنها مصدر إزعاج، حيث يقول أكثر من الخمس إنها غير ملائمة ويقول واحد من كل عشرة إنهم يحذفونها دون معرفتها.

كما أنه ما يقرب من نصف البريطانيين يقولون إنهم يتمنون أن يكون لديهم المزيد من الوقت لإجراء مكالمات جيدة مع العائلة والأصدقاء، ويقول 28% إنهم كانوا يتصلون بأحبائهم بشكل أكبر أثناء الوباء.

ويقول رقم مماثل 27%، إن البقاء على اتصال عبر الهاتف ساعدهم في التعامل مع مشاعر الوحدة أثناء عمليات الإغلاق.

قال المدير الإداري بول سويني: "نحن نشجع عملاء Sky Mobile على التواصل مع صديق أو أحد أفراد الأسرة في نهاية هذا الأسبوع، حتى أن أسرع المكالمات يمكن أن تساعد في رسم الابتسامة على وجه أي شخص".

وجاءت هذه النتائج لتعكس عزوف الناس عن الرسائل النصية التي كانت تستخدم كثير قبل الشات على وسائل التواصل وكذلك عدم إقبالهم على مكالمات الفيديو مثل الكتابة لبعضهما.