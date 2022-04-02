شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تطبيق مزامنة الهاتف الحديث فى Windows يضع إشعارات Android بالمقدمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تدرك Microsoft أنها قامت بتعبئة هاتفك بالميزات مؤخرًا، وهي تمنح البرنامج إعادة صياغة لمساعدتك في إدارة كل هذا المحتوى، وفقا لتقرير engadged.

وكشفت الشركة النقاب عن تطبيق Windows 11 Your Phone الذي أعيد تسميته ، والذي يُطلق عليه الآن رابط الهاتف ويتضمن واجهة مُعاد تصميمها.

ويضع البرنامج المحدث الإشعارات في المقدمة للتأكد من عدم تفويت أي تنبيه مهم، وسيكون لديك أيضًا تنقل مبوب يساعدك على إدارة التطبيقات والمكالمات والرسائل والصور بشكل أفضل.

ويجلب التحديث أيضًا صورًا أكثر انسجامًا مع شكل وأسلوب Windows 11، وسيكون من الأسهل البدء فى هذا الشأن ، وسيسمح لك تحديث Windows 11 القادم بإعداد رابط الهاتف عن طريق مسح رمز الاستجابة السريعة.

ويأتى الإصدار جنبًا إلى جنب مع إعادة تسمية تطبيق Android إلى Link to Windows (المعروف سابقًا باسم Your Phone Companion) لتوضيح دوره بشكل أفضل.

ولن يقضي رابط الهاتف بالضرورة على الرغبة في فحص جهازك ، ولكنه قد يمنع تدفق المعلومات من أن يصبح مربكًا.