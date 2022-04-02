شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: منصة Clubhouse تسمح بـ"ملفات محمية" ردا على المعرضين للخطر بأوكرانيا وروسيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ستتيح المنصة الصوتية الاجتماعية المدعوة فقط Clubhouse للمستخدمين تحديد من يمكنه رؤية ملفاتهم الشخصية الكاملة بسبب التهديدات الأمنية المتزايدة المتعلقة بغزو روسيا لأوكرانيا، وفقًا لتقرير engadged.

ويمكن للمستخدمين الآن تغيير إعدادات ملفاتهم الشخصية إلى "محمية"، مما سيسمح فقط للمتابعين المعتمدين مسبقًا بمشاهدة الغرف والنوادي التي قاموا بزيارتها، وكذلك الإعادة، ولن يتمكن المتابعون غير المعتمدين من معرفة ما إذا كان المستخدم متصلاً بالإنترنت، ولن يوصي Clubhouse أيضًا بأصحاب الملفات الشخصية المحمية للمستخدمين الآخرين الذين لا يعرفونهم.

وكتبت المنصة في منشوره: نحن ممتنون لأننا أصبحنا مكانًا للقاء الأشخاص حول العالم للتواصل خلال هذا الوقت، ولكننا نعلم أيضًا أن أوقات الصراع والاضطراب تجعل من المهم بشكل متزايد أن تكون مدركًا لوجودك على الإنترنت وما تشاركه.

كان النظام الأساسي الذي يبلغ عمره عامين تقريبًا بطيئًا في طرح ميزات الاعتدال والسلامة للعديد من مستخدميه ، على الرغم من الحالات المنتظمة للمضايقات وسوء المعاملة على التطبيق. واجه عدد من مستخدمي Clubhouse مضايقات مستهدفة على النظام الأساسى.

كما أنه من الصعب جدًا عدم الكشف عن هويتك على المنصة، ويتطلب Clubhouse رقم هاتف للانضمام ، و (ما لم تقم بإلغاء الاشتراك) سوف يوصي Clubhouse آخرالمستخدمين فى قائمة جهات الاتصال بهاتفك، كما يتطلب منك استخدام اسمك الأول الحقيقي واسم عائلتك لإنشاء ملف تعريف.

ولا تزال Clubhouse واحدة من شركات التكنولوجيا الغربية القليلة لم يقيد مؤقتًا الخدمات للمستخدمين الروس أو تم حظره في روسيا. بالنسبة للعديد من الروس المناهضين للحرب، يظل Clubhouse أحد الخيارات القليلة القابلة للتطبيق للتتابع معلومات عن العالم الخارجي وفي الوقت نفسه، العديد من المستخدمين من أوكرانيا توافدوا على كلوب هاوس لمناقشة الغزو المستمر، نظرًا لافتقار التطبيق إلى إخفاء الهوية فمن المحتمل أن يحتاج هؤلاء المستخدمون إلى إجراء أمني إضافي.

ولكن فيما يتعلق بالخصوصية، يقدم Clubhouse الحد الأدنى فقط حتى مع الملفات الشخصية المحمية، وسيظل المستخدمون قادرين على رؤية الأسماء وأسماء المستخدمين والسير وأي وسائط اجتماعية مرتبطة في الملفات الشخصية المحمية، وقامت المنصة أيضًا بإيقاف تشغيل ميزة "إعادة التشغيل" الخاصة بها لجميع المستخدمين في أوكرانيا، مما يعني أنه لن يتم تسجيل المحادثات افتراضيًا بعد الآن.

إلى جانب ذلك، يُترك مستخدمو Clubhouse لاستخدام أفضل أحكامهم عندما يتعلق الأمر بالتعبير عن الآراء التي قد تجعلهم في مأزق مع حكومتهم أو الكشف عن المعلومات الشخصية.