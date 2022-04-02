شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يمكنك الآن مشاركة مقاطع فيديو YouTube مباشرة على Snapchat.. اعرف إزاى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لم تعد مضطرًا إلى نسخ ولصق نفسك بأي طريقة أخرى لمشاركة مقطع YouTube عبر Snapchat اعتبارًا من اليوم، ويمكن لمستخدمى Android و iOS مشاركة مقاطع فيديو YouTube مباشرة من خلال Snapchat Camera ، وسواء كان ذلك في Stories أو Snaps الفردية يمكنك تطبيق طبقات إبداعية مثل النص، وفقا لتقرير engadged.

وستأخذ الملصقات الآلية مشاهدي Snapchat مباشرة إلى مقطع فيديو إما في تطبيق YouTube أو متصفح الويب.

وما عليك سوى الضغط على "مشاركة" فى تطبيق YouTube واختيار Snapchat عندما يكون خيارًا متاحًا وقال Snap إن هذه هي المرة الأولى التي يمكنك فيها مشاركة روابط YouTube بصريًا.

ولن يكون هذا مغريًا مثل مشاركة مقاطع فيديو عمودية من بدائل شائعة مثل TikTok و Instagram، ومن المفترض أن يوفر لك بعض المتاعب إذا وجدت مقطع فيديو YouTube يجب مشاهدته ، ويجب أن يكون مفيدًا بشكل خاص لمشاركة الأفلام القصيرة المناسبة تمامًا لتطبيق Snapchat.