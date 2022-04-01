تكنولوجيا: مركبة هجينة.. دراجة نارية طائرة يمكنها السفر بسرعة 60 ميلاً فى الساعة

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تبدو XTurismo وكأنها طائرة بدون طيار مكبرة، باستثناء مقعدها المصمم على طراز الدراجة النارية المصمم لحمل راكب واحد.
دفع مدير فريق البيسبول Shinjo مركبته إلى الملعب على طول الأرض، وأقلع وحلّق عالياً فوق الملعب قبل أن يهبط بعد حوالي دقيقة، ثم رفع خوذته ورمي سترته الحمراء على الأرض.
ورغم كل هذا العرض إلا أن فريقه خسر 4-0 أمام Saitama Seibu Lions، مما جعلهم لا يزالون يبحثون عن أول فوز لهذا الموسم، وهو ما أثار حفيظة المشجعين وكتب أحد مستخدمي تويتر بعد مباراة الثلاثاء، الخسارة 4-0: "إذا كنت لا تقضي الوقت في التفكير في كيفية الفوز بألعاب البيسبول بدلاً من الاستعداد للأداء المبهرج، كنت ستنجز".
ويعد Shinjo لاعب بيسبول محترف سابق، وقد سجل اسمه رسميًا لدى سلطات البيسبول باسم Big Boss، والذي قضى فترات في دوري البيسبول الرئيسي، تم تعيينه مديرًا للمقاتلين قبل الموسم الجديد على الرغم من عدم وجود خبرة تدريبية.