شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تصدر iOS 15.4.1 لإصلاح مشكلات استنزاف البطارية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت شركة أبل في وقت سابق مميزات جديدة في تحديث iOS 15.4 لمستخدمي الهواتف المحمولة، حيث قدم التحديث ميزات مثل القدرة على فتح قفل أيفون باستخدام القناع ، وتكامل النص المباشر والمزيد.

ومع ذلك ، أبلغ بعض المستخدمين عن مواجهة استنزاف سريع لبطارية أجهزة أيفون الخاصة بهم بعد الترقية إلى أحدث إصدار، ولإصلاح المشكلة ، أصدرت أبل الآن تحديثًا ثانويًا ولكنه مهم، لقد أطلقت iOS 15.4.1 و iPadOS 15.4.1 لأجهزة أيفون و iPad.

حيث أن التحديثات متاحة على جميع الأجهزة المؤهلة عبر الأثير في تطبيق الإعدادات، ويمكن تنزيله مجانًا، ويمكن للمستخدمين التوجه إلى الإعدادات> عام> تحديث البرنامج للوصول إلى تحديث البرنامج الجديد.

ووفقًا لملاحظات إصدار التحديث ، فإنه يعمل على إصلاح المشكلة التي أدت إلى استنزاف البطارية بشكل أسرع بعد التحديث إلى iOS 15.4، ويوفر التحديث أيضًا إصلاحًا لأجهزة السمع المصممة لأجهزة أيفون وأجهزة برايل. فيما يلي المشكلات المعروفة التي سيعمل تحديث نظام التشغيل الجديد على إصلاحها:

وقد تستنزف البطارية بسرعة أكبر من المتوقع بعد التحديث إلى iOS 15.4، فيما يعمل أبل iOS 15.4.1 و iPadOS 15.4.1 أيضًا على إصلاح مشكلة أبلAVD التي قد تسمح للتطبيق بتنفيذ تعليمات برمجية عشوائية بامتيازات kernel.

وتقترح أبل على المستخدم التحديث إلى التحديث في أقرب وقت ممكن حيث قد تكون المشكلة قد تم استغلالها بشكل نشط، ويوفر iOS 15.4 القدرة على فتح قفل أيفون أثناء ارتداء قناع.

الميزة مدعومة حاليًا على أجهزة أبل أيفون 12 وما فوقها، ويأتي التحديث أيضًا مع أكثر من 100 رمز تعبيري جديد من مجموعة Emoji 14.0 ، وصوت جديد لـ Siri ، وتحسينات على ترجمات صفحات الويب Safari والمزيد.