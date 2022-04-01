شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: طائرة إيرباص A380 عملاقة تعمل بزيت الطبخ تكمل رحلة مدتها 3 ساعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكملت أكبر طائرة ركاب في العالم رحلة مدتها ثلاث ساعات تعمل بزيت الطهي لأول مرة، حيث أقلع نموذج تجريبي لطائرة إيرباص A380 العملاقة التي كانت مليئة بـ27 طناً من وقود الطيران المستدام (SAF) من مطار بلانياك في تولوز وهبطت في نيس يوم الجمعة الأسبوع الماضي.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، أصبحت هذه أول رحلة على الإطلاق لطائرة A380 يتم تشغيلها بنسبة 100% بواسطة SAF والمرة الثالثة التي تكمل فيها طائرة إيرباص هذا الإنجاز خلال العام الماضي.

تعهدت صناعة الطيران بتحقيق انبعاثات كربونية صافية صفرية بحلول عام 2050، بينما حددت حكومة المملكة المتحدة هدفًا للطائرات باستخدام 10% من SAF بحلول عام 2030.

يمكن تصنيع الوقود، الذي يخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنسبة تصل إلى 80%، من نفايات الزيوت والدهون والنفايات الخضراء والبلدية والمحاصيل غير الغذائية، ويمكن أيضًا إنتاجه صناعياً في عملية تلتقط الكربون من الهواء.

ويمكن للمحركات النفاثة الجديدة أن تستهلك ما يصل إلى 50% من وقود الطائرات الأخضر، وأقلعت طائرة الاختبار من طراز إيرباص A380 ذات الطابقين MSN 1 في الساعة 07:43 (بتوقيت جرينتش)، حيث قامت بتشغيل محرك ترنت 900 على SAF بنسبة 100%.

وكانت الطائرة ثالث نوع من طائرات إيرباص تحلق بنسبة 100% بهذا الوقود على مدار 12 شهرًا؛ حيث كانت الأولى كانت طائرة إيرباص A350 في مارس 2021، تلتها طائرة A319neo أحادية الممر في أكتوبر 2021.