شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: طائرة إيرباص A380 عملاقة تعمل بزيت الطبخ تكمل رحلة مدتها 3 ساعات والان مع تفاصيل الخبر
ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، أصبحت هذه أول رحلة على الإطلاق لطائرة A380 يتم تشغيلها بنسبة 100% بواسطة SAF والمرة الثالثة التي تكمل فيها طائرة إيرباص هذا الإنجاز خلال العام الماضي.
يمكن تصنيع الوقود، الذي يخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنسبة تصل إلى 80%، من نفايات الزيوت والدهون والنفايات الخضراء والبلدية والمحاصيل غير الغذائية، ويمكن أيضًا إنتاجه صناعياً في عملية تلتقط الكربون من الهواء.
ويمكن للمحركات النفاثة الجديدة أن تستهلك ما يصل إلى 50% من وقود الطائرات الأخضر، وأقلعت طائرة الاختبار من طراز إيرباص A380 ذات الطابقين MSN 1 في الساعة 07:43 (بتوقيت جرينتش)، حيث قامت بتشغيل محرك ترنت 900 على SAF بنسبة 100%.
وكانت الطائرة ثالث نوع من طائرات إيرباص تحلق بنسبة 100% بهذا الوقود على مدار 12 شهرًا؛ حيث كانت الأولى كانت طائرة إيرباص A350 في مارس 2021، تلتها طائرة A319neo أحادية الممر في أكتوبر 2021.