شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيفية استخدام ميزة الردود السريعة الجديدة في انستجرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرح انستجرام سلسلة من ميزات المراسلة الجديدة مثل الرسائل الصامتة والمشاركة السريعة وغيرها، وكان عدد قليل من هذه الميزات قيد الاختبار لبعض الوقت وكانت متاحة بالفعل للعديد من المستخدمين. إحدى الميزات التي طال انتظارها والتي أعلنت عنها الشركة هي ميزة الرد السريع.

وكما يوحي الاسم ، ستتيح لك ميزة الرد السريع الرد على رسالة دون الانتقال إلى صندوق الوارد الخاص بك والخروج من الخلاصة التي تشاهدها، وقبل هذه الميزة ، كان على المستخدم الذهاب إلى البريد الوارد وترك موجزك أو المنشور الذي كنت تشاهده للرد على رسالة.

حيث إن الميزة مشابهة تمامًا لميزة الرد السريع على WhatsApp، وإذا كنت تريد معرفة كيفية إرسال رد سريع على انستجرام ، فيمكنك اتباع هذه الخطوات:





كيفية إرسال رد سريع على انستجرام عبر Apple iPhone1.عندما تتلقى رسالة أثناء التمرير عبر تطبيق انستجرام ، ستتمكن من رؤيتها في الجزء العلوي من شاشتك.

2. اضغط على الرسالة واسحب لأسفل.

3. ستتمكن من رؤية مربع الرسائل ولوحة المفاتيح على شاشتك. اكتب الرد الذي ترغب في إرساله.

4. انقر فوق الخيار إرسال في مربع الرسالة.





كيفية إرسال رد سريع على انستجرام عبر هاتف Android الذكي1. عندما تتلقى رسالة أثناء التمرير عبر تطبيق انستجرام ، ستتمكن من رؤيتها في الجزء العلوي من شاشتك.

2. اضغط على الرسالة.

3.ستتمكن من رؤية خيارين - أعجبني ورد. اضغط على رد.

4. ستتمكن من رؤية مربع الرسائل ولوحة المفاتيح على شاشتك، اكتب الرد الذي ترغب في إرساله.

5. انقر فوق الخيار إرسال في مربع الرسالة.