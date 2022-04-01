شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: Blue Origin ترسل 6 أشخاص لحافة الفضاء في رابع رحلة بشرية لها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح مشروع جيف بيزوس الفضائي Blue Origin يوم الخميس في إجراء رابع رحلة بشرية إلى حافة الفضاء مع ستة أشخاص، حيث انطلقت المهمة العشرين لصاروخ نيو شيبرد بعد الساعة 8.30 صباحًا بقليل بتوقيت وسط أمريكا من موقع الإطلاق الأول في غرب تكساس.

وتحمل الرحلة جاري لاي ، كبير المهندسين المعماريين في نيو شيبرد ، ومارتي ألين ، الرئيس التنفيذي لشركة التجزئة بارتي أمريكا ومستثمر ملاك ، وجيم كيتشن ، وهو مدرس ورجل أعمال ومستكشف العالم ، الدكتور جورج نيلد ، رئيس تقنيات الفضاء التجارية ؛ وزوجها وزوجتها الثنائي شارون ومارك هاجل.

وكانت الشركة قد أعلنت في وقت سابق عن شهرة بيت ديفيدسون لرابع رحلة بشرية، ولكنها قالت لاحقًا إن "ديفيدسون لم يعد قادرًا على الانضمام إلى طاقم NS-20 في هذه المهمة".

كما واجهت البعثة عدة تأخيرات بسبب "الرياح العاتية" وغيرها من الأحوال الجوية غير المواتية، وكان من المقرر إطلاقها لأول مرة في 23 مارس ثم في 29 مارس، وبالمناسبة ، تم إطلاق المهمة أيضًا في يوم كان هناك تهديد بوقوع ثوران بركاني شمسي يضرب الأرض.

وبحسب ما ورد توقعت الإدارة الوطنية الأمريكية للمحيطات والغلاف الجوي دخول عاصفة مغنطيسية أرضية G2 أو G3 (معتدلة) إلى الأرض، وفي الشهر الماضي ، فقدت شركة SpaceX المنافسة Elon Musk حوالي 40 قمراً صناعياً بسبب مثل هذه العاصفة.

وحملت الرحلة النموذجية التي مدتها 11 دقيقة أفراد الطاقم بعيدًا عن خط كرمان - وهي حدود فضائية معترف بها دوليًا تقع على ارتفاع 62 ميلاً (100 كيلومتر) فوق سطح الأرض.

وصرحت الشركة أن كل رائد فضاء على متن الطائرة NS-20 سيحمل بطاقة بريدية إلى الفضاء نيابة عن نادي Blue Origin Foundation for the Future ، الذي يتيح برنامج البطاقات البريدية إلى الفضاء للطلاب الوصول إلى الفضاء على صواريخه.

وتتمثل مهمة النادي في إلهام الأجيال القادمة لمتابعة وظائف في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات لصالح الأرض، وتمت الرحلة الثالثة لشركة Blue Origin إلى الفضاء شبه المداري في ديسمبر من العام الماضي.

و كانت أول من حمل ستة رواد فضاء إلى الفضاء ، حيث حملت آخر مهمتين أربعة فقط، فيما أطلقت الشركة أول رحلة بشرية لها في 20 يوليو ، بينما حدثت الرحلة الثانية إلى الفضاء في 13 أكتوبر من العام الماضي.