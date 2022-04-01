شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يعني إيه.. واتس آب يختبر ميزتين جديدتين لمستخدمى ويندوز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدم واتس آب مؤخرًا ست ميزات جديدة لوظائف الرسائل الصوتية، ويبدو أن تطبيق المراسلة الشهير بدأ في اختبار ميزة جديدة لمستخدمي ويندوز، حيث بدأ واتس آب المملوك لشركة فيس بوك في اختبار ميزة "العرض مرة واحدة" الجديدة على نظام ويندوز.

وستمكن هذه الميزة المستخدمين من الوصول إلى الصور ومقاطع الفيديو مرة واحدة فقط، وإلى جانب ذلك ، بدأ التطبيق أيضًا في اختبار قائمة منبثقة جديدة لأرقام الهواتف التي ترسل لك رسالة وتختار بين الاتصال بها أو الإضافة إلى جهات الاتصال.

ووفقًا لتقرير صادر عن WABetaInfo ، تم إصدار واتس آب for ويندوز beta 2.2212.2.0 للمختبرين الأوائل، ويشير التحديث التجريبي إلى أن مستخدمي واتس آب على ويندوز سيكون لديهم القدرة على عرض الصور ومقاطع الفيديو المشتركة باستخدام ميزة "العرض مرة واحدة".

ومع ذلك ، لا يتضمن التحديث خيار إرسال محتوى وسائط يمكن مشاهدته مرة واحدة، وقدم واتس آب ميزة "العرض مرة واحدة" على Android و iOS العام الماضي، وباستخدام ميزة "العرض مرة واحدة" ، يمكن مشاهدة الصور ومقاطع الفيديو المرسلة في هذا الوضع مرة واحدة فقط.

ستختفي الوسائط المرسلة من الدردشة بمجرد أن يفتح المستخدم الصورة أو الفيديو، وعلى الرغم من أن هذه الميزة قد تبدو مثيرة للاهتمام ، لاحظ أن الشخص الذي ترسل إليه الصور أو مقاطع الفيديو يمكنه دائمًا حفظها عن طريق التقاط لقطة شاشة.

ولا يمنع واتس آب المستخدمين من التقاط لقطات شاشة ولا يخطر المستخدمين عندما يلتقط متلقي الرسالة لقطة شاشة، وإلى جانب ذلك ، كشف WABetaInfo أيضًا أن واتس آب يعمل أيضًا على تقديم قائمة منبثقة لأرقام الهواتف لمستخدمي ويندوز.

و يمنحك القدرة على الاتصال بالرقم مباشرة باستخدام التطبيق الافتراضي أو إضافته إلى قائمة جهات الاتصال، وأيضًا ، إذا كان الرقم نشطًا بالفعل على واتس آب ، فإن التطبيق يتيح لك الدردشة مباشرة مع المستخدم.