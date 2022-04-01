شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هاكرز يدعون الوصول إلى البيانات الصحية لساعات Apple Watch حول العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ادعت مجموعة القرصنة Lapsus $ أنها سرقت 70 جيجابايت من الملفات، مشيرة إلى أن هذه البيانات تخص مجموعة من الشركات العالمية، من شركة Globant العملاقة لتكنولوجيا المعلومات وتطوير البرمجيات، التي تفتخر ببعض أكبر الشركات في العالم كعملاء.

وتكشف لقطات شاشة البيانات التي تم اختراقها، والتي تم نشرها في الأصل بواسطة Lapsus $ ، عن مجلدات تحمل أسماء مجموعة من الشركات العالمية: من بينها شبكة الكابلات الأمريكية C-Span والبنك الفرنسي BNP Paribas ، إلخ.

كما تضم ​​القائمة أيضًا عمالقة التكنولوجيا فيس بوك وأبل، مع الإشارة إلى الأخير في مجلد بعنوان "apple-health-app" ، وفقًا لتقرير The Verge.

وقالت Globant في بيان ، "لقد اكتشفنا مؤخرًا أن قسمًا محدودًا من مستودع رموز شركتنا قد تعرض لوصول غير مصرح به، لقد قمنا بتنشيط بروتوكولات الأمان الخاصة بنا ونجري تحقيقًا شاملاً".

وقالت الشركة "وفقًا لتحليلنا الحالي ، اقتصرت المعلومات التي تم الوصول إليها على كود مصدر معين ووثائق متعلقة بالمشروع لعدد محدود جدًا من العملاء، وحتى الآن ، لم نعثر على أي دليل على أن مناطق أخرى من أنظمة البنية التحتية لدينا أو تلك الخاصة عملائنا تأثروا ".

وعلى Telegram ، شارك Lapsus $ رابط تورنت للبيانات المزعومة مسروقة مع رسالة تعلن ، "لقد عدنا رسميًا من عطلة"، وقال التقرير إنه في حالة تأكيد التسريب ، سيُظهر عودة سريعة إلى النشاط بعد أن ألقت الشرطة البريطانية القبض على سبعة أعضاء مشتبه بهم في Lapsus $ قبل أقل من أسبوع.

حيث أن الاعتقالات ، التي أبلغت عنها بي بي سي نيوز لأول مرة في 24 مارس ، نفذتها شرطة مدينة لندن بعد تحقيق استمر لمدة عام في زعيم العصابة المزعوم ، الذي يعتقد أنه مراهق يعيش مع والديه في أكسفورد.

وعلى الجانب الآخر من المحيط الأطلسي ، يسعى مكتب التحقيقات الفيدرالي أيضًا للحصول على معلومات حول Lapsus $ ذات الصلة باختراق الشركات الأمريكية، حيث كانت عصابة Lapsus $ غزيرة الإنتاج بشكل ملحوظ في نطاق وحجم الشركات التي اخترقتها ، بعد أن استخرجت سابقًا بيانات من البعض.