شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إنستجرام يتيح القيام بمهام متعددة أثناء إرسال الرسائل الفورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعمل Instagram على تسهيل الدردشة أثناء تصفح خلاصتك، ويضيف التطبيق ميزة جديدة متعددة المهام تتيح للمستخدمين الرد بسرعة على الرسائل الواردة دون التبديل ذهابًا وإيابًا بين خلاصتهم وصندوق الوارد، وفقا لتقرير engadged.

ومع التغيير، ستظهر الدردشات الجديدة أعلى خلاصتك أثناء التصفح ، ويمكنك الرد بالضغط على الرسالة.

ويضيف التطبيق أيضًا اختصارًا لجعل مشاركة المنشورات أسرع قليلاً، وبدلاً من التمرير عبر قائمة جهات الاتصال يمكن للمستخدمين تعيين أربعة أصدقاء يظهرون كاختصارات عند الضغط مع الاستمرار على زر المشاركة.

ويضيف التطبيق أيضًا ميزة مشاركة الموسيقى ، بحيث يمكن للمستخدمين تبديل معاينات 30 ثانية للأغاني Coa Spotify و Apple Music و Amazon Music

ومنذ أن بدأت ميتا الدمج بين Instagram و Messenger ، أصبحت الدردشة داخل التطبيق في Instagram تحصل باستمرار على المزيد من الميزات - وأصبحت أشبه ما يكون بـ Messenger.

والآن أولئك الذين اختاروا ربط بريدهم الوارد ، سيرون أيضًا علبة في أعلى رسائلهم المباشرة تشير إلى أي من أصدقائهم متصل حاليًا ، تمامًا مثلميزة Messenger.

ويضيف Instagram أيضًا اختصارًا على نمط SlackSilent ، على غرار التحديث الذي أظهره Messenger سابقًاهذا الاسبوع.

وتتيح إضافةsilent إلى الرسائل تسليمها دون تشغيل إشعار. (ليس من الواضح ما إذا كان Instagram يخطط لتبني المزيد من اختصارات "الأوامر" في المستقبل.) وأخيرًا تحصل الدردشات الجماعية على ميزة الاقتراع الخاصة بها ، لذلك لن تقتصر استطلاعات الرأى على القصص فقط.

كما هو الحال غالبًا ، لن تكون هذه التحديثات متاحة فى كل مكان دفعة واحدة، وتقول الشركة إن الميزات الجديدة "متوفرة في بلدان محددة ، مع وجود خطط للتوسع عالميًا"، لكنها لم توضح أى البلدان، أو المدة التي ستستغرقها التغييرات للوصول إلى الجميع.