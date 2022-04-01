شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مشرعوا الاتحاد الأوروبى يستعدون لتشديد إجراءات تحويل العملات المشفرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يسعى المشرعون فى الاتحاد الأوروبى لدعم ضمانات أكثر صرامة لعمليات نقل البيتكوين وغيرها من العملات المشفرة، فى أحدث إشارة إلى أن المنظمين يشددون على قطاع حرية الحركة.

وتوصلت لجنتان فى البرلمان الأوروبى إلى تنازلات عبر الأحزاب للتصويت عليها، فيما حذرت Crypto exchange Coinbase Global من أن القواعد ستدخل فى نظام مراقبة يخنق الابتكار.

ولا يزال قطاع التشفير البالغ 2.1 تريليون دولار خاضعًا للتنظيم غير المكتمل فى جميع أنحاء العالم، حيث إن المخاوف من أن عملة البيتكوين وأقرانها يمكن أن تزعزع الاستقرار المالى وتُستخدم فى الجريمة، ما أدى إلى تسريع عمل صانعي السياسات لجلب هذا القطاع إلى السيطرة.

وبموجب الاقتراح الذي تم تقديمه لأول مرة في العام الماضي من قبل المفوضية الأوروبية التنفيذية للاتحاد الأوروبي، يتعين على شركات التشفير مثل البورصات الحصول على معلومات عن المتورطين في عمليات النقل والاحتفاظ بها وتقديمها.

ومن شأن ذلك أن يسهل تحديد المعاملات المشبوهة والإبلاغ عنها ، وتجميد الأصول الرقمية ، وتثبيط المعاملات عالية المخاطر ، كما قال إرنست أورتاسون ، وهو مشرع إسباني عن حزب الخضر يساعد في توجيه الإجراء من خلال البرلمان.

واقترحت المفوضية تطبيق القاعدة على التحويلات التي تبلغ قيمتها 1000 يورو (1116 دولارًا) أو أكثر، لكن بموجب الاتفاق بين الأطراف، تم إلغاء قاعدة الحد الأدنى هذه، ما يعني أن جميع التحويلات ستكون فى نطاقها.

وقال أورتاسون إن الإعفاء لعمليات النقل ذات القيمة المنخفضة ليس مناسبًا ، حيث يمكن لمستخدمي العملات المشفرة تفادي القواعد من خلال إنشاء عدد غير محدود تقريبًا من عمليات النقل ، مستشهدة أيضًا بالمبالغ الصغيرة المتضمنة في عمليات النقل المرتبطة ببعض الجرائم.

ووافقت لجان المشرعين أيضًا على أحكام جديدة بشأن محافظ العملات المشفرة التي يحتفظ بها الأفراد ، وليس البورصات ، وعلى إنشاء قائمة الاتحاد الأوروبي لمقدمي خدمات الأصول المشفرة عالية الخطورة أو غير المتوافقة.

وقال كبير المسئولين القانونيين في Coinbase ، بول جريوال ، في مدونة يوم الاثنين ، إن النقد التقليدي ، وليس العملات المشفرة ، هو الطريقة الأكثر شيوعًا لإخفاء الجرائم المالية.