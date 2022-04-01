شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: وزارة التنمية الرقمية الروسية تدعم تطوير حلول أمن المعلومات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعكف وزارة التنمية الرقمية الروسية على إعداد خطة للدعم المالى لتطوير الحلول المحلية فى مجال أمن المعلومات، والتي يمكن أن تحل محل البرمجيات التي تركت السوق، وفقا لتقرير روسيا اليوم.

جاء ذلك في بيان الوزارة الذى أشار إلى أنها تقترح توسيع إجراءات الدعم للشركات في مجال أمن المعلومات وإضافة أنشطة في مجال أمن المعلومات إلى قائمة الأنشطة التي ستخضع للإعفاءات، وسوف يسمح ذلك لموظفي شركات أمن المعلومات والشركات باستخدام جميع تدابير الدعم.

كما تقترح الوزارة مناقشة مبادرة جديدة للدعم المالي المباشر لبراءات الاختراع، وتحليل نظم نقاط الضعف، ودفع تعويضات لاكتشاف نقاط الضعف، كما أن الشركات الكبيرة أيضا مدعوة لاختبار التكنولوجيا والآليات اللازمة لتنفيذ هذه المبادرات، حيث أوضحت الوزارة أنها مستعدة للمشاركة في تمويل المشاريع التجريبية.

وكانت الوزارة قد ذكرت في وقت سابق أنها اقترحت توسيع الإجراءات لدعم صناعة تكنولوجيا المعلومات للشركات العاملة في صناعة تكنولوجيا المعلومات.

وقد اتخذت السلطات الروسية في سياق العقوبات المناهضة لروسيا عددا من الإجراءات لدعم الشركات في صناعة تكنولوجيا المعلومات، منها على وجه الخصوص، تحديد معدل ضريبة دخل صفري لهم في الفترة من 2022-2024.

وفي أوائل مارس الجاري وقع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، مرسوما يحق بموجبه للمواطنين الروس العاملين في المؤسسات المعتمدة في مجال تكنولوجيا المعلومات الحصول على إرجاء للتجنيد الإجباري حتى سن 27 عاما خلال فترة عملهم في هذه المؤسسات، كما يتضمن المرسوم تبسيط إصدار تصاريح الإقامة للعاملين الأجانب في هذا القطاع. وكذلك نوه رئيس الوزراء الروسي، ميخائيل ميشوستين، بأن موظفي شركات تكنولوجيا المعلومات سيكونون قادرين على الحصول على قروض عقارية تفضيلية.